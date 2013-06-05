Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Haziran 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Pentax
Pentax, zorlu şartlara dayanıklı WG-3 fotoğraf makinesinin beyaz versiyonunu duyurdu
Ocak ayı içerisinde tanıttığı WG-3 kompakt fotoğraf makinesinin beyaz versiyonunu duyuran Pentax, makineyi daha önce siyah, turuncu, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile piyasaya sürmüştü. Teknik olarak makine, 1/2.3-inç BSI CMOS sensöre, Full HD video kayıt yeteneklerine, 3-inç 460 nokta LCD ekrana, 4 kart yakınlaştırma sağlayan F/2 geniş açı lense ve 13 metre su altı derinliğine inebilme özelliklerine sahip.
Beyaz renk seçeneği eklenen Pentax WG-3, Temmuz ayında 299$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Leica
Leica Mini M modelinin kutusunu yavaş yavaş açıyor
Kendi resmi sitesi üzerinde ilk olarak kapalı kutu halinde Mini M görselini yayınlayan ve duyurusunu yapan Leica, kutuyu yavaş avaş açıyor. Tasarımsal olarak ortaya çıkmaya başlayan makinenin bilinen teknik özellikleri ise şu şekilde;
- Leica Elmar 28-70mm f/3.5-6.4 lens
- 16,1 MP APS-C senör
- Harici elektronik vizör desteği
- Full alümünyum gövde
- Full HD video kayıt yeteneği
Tüm teknik ayrıntıları yakında belli olacak olan Mini M modelinin, 3000$ üstü fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor.
Olympus
Olympus'un 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, Sony A-Mount gövdeler üzerine gelebilir
Elde fotoğraf çekimlerinde kullanıcılara büyük yardımı olduğu belirtilen ve Olympus tarafından E-M5 ve E-P5 modelleri üzerinde de kullanılan 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre Sony'nin yakın zamanda çıkarmayı planladığı A-Mount fotoğraf makineleri içerisinde de karşımıza çıkabilir. İki firma daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde ortka çalışmalar yürütüyorlar.
Olympus'un 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisin nasıl çalıştığını aşağıdaki videolar yardımıyla görebilirsiniz.
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hani kutu, özel hissetme belki cezbedebilir ama teknik özelliklere göre fiyatlar uçuk gibi geldi leica nın.
1,5 seneden beri...