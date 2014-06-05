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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm XF 35mm F/1.4’ün yenisi daha hızlı AF sistemiyle gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in X-Sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu lenslerinden XF 35mm F/1.4’ün yeni versiyonu, FujiRumors’un verdiği bilgilere göre yerine geldiği modelden daha hızlı AF yani otomatik netleme performansı ortaya koyacak. Bu performansı XF 23mm f/1.4 R ile XF 56mm f/1.2 R modellerinde kullanılan AF motorundan sağlayacağı söylenen lensin, suya karşı dayanıklı olup olmayacağı hakkında ise kesin bir bilgi bulunmuyor.

Not: Görsel temsilidir. (FR)


Nikon

Nikon, CAPTURE NX-D'nin yeni v0.9.1 sürümünü kullanıma sundu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Mac ve Windows işletim sistemli bilgisayarlar için geçtiğimiz aylardan beta olarak kullanıma sunulan Nikon CAPTURE NX-D, Nikon marka fotoğraf makineleri ile çekilmiş RAW formatındaki fotoğrafların düzenlenmesi ve işlenmesi noktasında görev yapıyor. Firmanın mevcut Capture NX 2 yazılımı yerine hazırlanan CAPTURE NX-D, profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bünyesinde yer alan araçlarla RAW (NEF or NRW dosya uzantılı) fotoğrafları açabiliyor, çoklu fotoğraf düzenlemesi yapabiliyor, farklı filtreler uygulayabiliyor ve beyaz ayarı ile pozlama gibi ayarların değiştirilmesine imkan tanıyor. RAW yanında JPEG ve TIFF format desteği de bulunan yazılım, v0.9.1 beta sürümüyle ise “Better Quality 2013”, “Image Dust Off”, “Calculate Automatically", "Auto1", "Auto2” ve "Underwater" beyaz ayarı ayarlarına kavuşuyor. Aynı zamanda birçok hatadan kurtulan, genel kullanımı etkileyen değişiklik kazanan ve daha hızlı çalışan CAPTURE NX-D’nin yeni sürümüne ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


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alien_turk 4 yıl CanTnçr
Fujifilmden Mustafa beyin 35 mm le ilgili aşağıdaki gibi bir açıklaması var

"Beyler, asparagas haberler çok çıkıyor ne yazıkki. "Yeni" 35mm diye bir şey yok. Doğru değil. 18mm yenilenecek ve muhtemelen 1,4 olacak. 35mm de yazılım güncellemesi gelecek. Aynı şekilde Sonbahara doğru X-T1 in ilk yazılım güncellemesini bekliyoruz."
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