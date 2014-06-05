Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Haziran 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm XF 35mm F/1.4’ün yenisi daha hızlı AF sistemiyle gelebilir

Fujifilm’in X-Sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu lenslerinden XF 35mm F/1.4’ün yeni versiyonu, FujiRumors’un verdiği bilgilere göre yerine geldiği modelden daha hızlı AF yani otomatik netleme performansı ortaya koyacak. Bu performansı XF 23mm f/1.4 R ile XF 56mm f/1.2 R modellerinde kullanılan AF motorundan sağlayacağı söylenen lensin, suya karşı dayanıklı olup olmayacağı hakkında ise kesin bir bilgi bulunmuyor.













Nikon





Nikon, CAPTURE NX-D'nin yeni v0.9.1 sürümünü kullanıma sundu

Mac ve Windows işletim sistemli bilgisayarlar için geçtiğimiz aylardan beta olarak kullanıma sunulan Nikon CAPTURE NX-D, Nikon marka fotoğraf makineleri ile çekilmiş RAW formatındaki fotoğrafların düzenlenmesi ve işlenmesi noktasında görev yapıyor. Firmanın mevcut Capture NX 2 yazılımı yerine hazırlanan CAPTURE NX-D, profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bünyesinde yer alan araçlarla RAW (NEF or NRW dosya uzantılı) fotoğrafları açabiliyor, çoklu fotoğraf düzenlemesi yapabiliyor, farklı filtreler uygulayabiliyor ve beyaz ayarı ile pozlama gibi ayarların değiştirilmesine imkan tanıyor. RAW yanında JPEG ve TIFF format desteği de bulunan yazılım, v0.9.1 beta sürümüyle ise “Better Quality 2013”, “Image Dust Off”, “Calculate Automatically", "Auto1", "Auto2” ve "Underwater" beyaz ayarı ayarlarına kavuşuyor. Aynı zamanda birçok hatadan kurtulan, genel kullanımı etkileyen değişiklik kazanan ve daha hızlı çalışan CAPTURE NX-D’nin yeni sürümüne ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.



