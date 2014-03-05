Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’dan 1 seri için geri çekilebilir 70-300mm f/4.5-5.6 VR zoom lens modeli gelebilir

1 Serisi dahil edeceği yeni V3 aynasız fotoğraf makinesi hakkında uzun zamandır bilgiler gelen ve bu makineyle beraber 10-30mm f/3.5-5.6 PD VR lens modelini duyuracağı hemen hemen kesinleşen Nikon, NikonRumors’un elde ettiği son bilgilere göre ise kısa zaman önce duyurulan 18–55mm f/3.5–5.6G DX ile benzer şekilde geri çekilebilir / katlanabilir 70-300mm f/4.5-5.6 VR zoom lens üzerinde de çalışma gösteriyor. Bu gövde yapısı sayesinde oldukça kompakt bir yapıda geleceği düşünülen lens, Nano Coating kaplaması dahil özel elementleriyle de üst seviye optik performans ortaya koyabilecek.













Canon





Canon 7D Mark 2, NAB fuarı kapsamında karşımıza çıkabilir

Canon’un çıkması uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2’nin 5-10 Nisan tarihleri arasından Las Vegas merkezli olarak düzenlenecek NAB (Ulusal Yayıncılar Birliği) fuarı kapsamında tanıtılabileceği konuşulmaya başlandı. NAB fuarı kapsamında genelde Cinema EOS serisi ürünlerini tanıtan Canon’un, ortaya çıkan detaylarda üst düzey video çekim özelliklerinden bahsedilmesi nedeniyle bir ayrıcalık yaparak 7D Mark 2’yi NAB fuarına getirebileceği söyleniyor. Makinenin bu yıl düzenlenecek Photokina kapsamında resmen görücüye çıkartılacağı da yapılan tahminler arasında yer alıyor.







