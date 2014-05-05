Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Mitakon
Mitakon 50mm f/0.95 FE ile çekilmiş örnek fotoğraf yayınladı
Mitakon’un FF (Tam Kare) sensörlü Sony E-Mount fotoğraf makineleri A7, A7R ve A7S’e özel olarak geliştirdiği 50mm f/0.95 FE lensi için MX Camera tarafında örnek fotoğraflar yayınladı. Teknik olarak özellikle sunduğu F/0.95 diyafram değeriyle dikkat çeken ve böylece üst düzey düşük ışık performansı ortaya koyabilen manuel lens, 50mm sabit odak uzaklığıyla da portre çekimleri için ideal bir yapısı sunuyor ve 10 element 7 grup optik dizilim, F/16 minimum diyafram değeri, 58mm filtre çapı, 720 gram ağırlık ve 87 x 68.5mm boyut gibi detaylar sunuyor. 799$ fiyat etiketine rağmen oldukça şık bir taşıma çantasıyla gelen Mitakon 50mm f/0.95’in farklı diyafram değerlerinin kullanıldığı örnek çekimlerine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Panasonic
Panasonic’in 4K kamerası GH4, Blackmagic Cinema Pocket ve Canon 5D Mark 3 ile karşılaştırıldı
Panasonic’in bütün ayrıntılarına burada değindiğimiz 4K çözünürlükte video çekimi yapabilen kamera modeli GH4, Camera Zone tarafından Blackmagic Cinema Pocket ve Canon 5D Mark 3’ün karşısına çıkartıldı. Aynı noktada yapılan video çekimlerinde gösterdiği performans ve 4K çözünürlükte sunduğu yaklaşma olanağıyla dikkatleri üzerine çeken GH4, moire konusunda da bir sorunu olmadığını gözler önüne serdi. Yayınlanan bu karşılaştırma videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. (43)
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4K hepimize halen yüksek geliyor ancak üzerinde yapılan ufak kesme işlemlerinde 1080 piksel standartlarında üst düzey kalite ortaya koyuyor. Gerçekten video için çok iyi bir model oldu GH4