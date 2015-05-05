Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Mayıs 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Fujifilm
Fujifilm X-T10'un detaylı teknik detayları ortaya çıktı
Fujifilm'in uzun zamandır bilgiler gelen yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T10, resmi duyuru öncesinde bütün detaylarıyla karşımıza çıktı. Bu doğrultuda X-T1'in kırpılmış versiyonu olarak nitelendirilen modelin özellikleri şu şekilde sıralanıyor;
- 16.3 MP APS-C X-Trans CMOS II sensör
- Ultrasonki sensör temizleme sistemi
- AF takibiyle saniyede 8 kare seri çekim hızı
- 51,200 maksimumu ISO
- 0.08 saniyede hızlı hibrit AF ve 49 AF noktası
- 0.5 saniye açılma, 0.05 saniye perde gecikme süresi
- Elektronik vizör ve 3.-inç LCD ekran
- Full HD 60, 50, 30, 25 ve 24 fps video
- Dahili WiFi teknolojisi
- XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS II kit lens
- Tek şarjla 350 fotoğraf
- TimeLapse özelliği
- Dahili flaş
- Metal gövde
Fujifilm'in yeni oyuncağı 18 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak.
Nikon
Nikon D750'nin "HotShoe" yuvasının boyutu diğer modellerden farklı çıktı
Nikon'un FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D750, Phottix firmasının yaptığı inceleme sonucunda firmanın diğer modellerine göre daha farklı boyutta bir HotShoe yuvasıyla geldiği ortaya çıktı. Bu nedenle de Phottix Odin TTL Trigger isimli ürünün Nikon D750 ile boyut farkından dolayı doğru çalışmadığı belirtiliyor. Ayrıca yine Phottix'in verdiği bilgiye göre bazı SB seri flaşlar da Nikon D750 ile sorunlar yaşıyor. Çözüm olaraksa ev yapımı parçaların kullanılması tavsiye ediliyor. Nikon D750 almayı düşünen takipçilerimize bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.
Canon
Canon yeni bir flaş sistemi üzerinde çalışıyor
Sektörün büyük ismi Canon, CanonRumors'un verdiği habere göre en büyük rakibi Nikon ile daha iyi yarışabilmek adına yeni bir flaş sistemi üzerinde hazırlanıyor. E-TTl III olarak adlandırılacak yeni ölçüm sistemi üzerine kurulacak olan yeni serinin, 2016 içerisinde gelmesi bekleniyor ve henüz başka bir ayrıntı bilinmiyor.
Sony
Sony A7rII'nin sensörü hakında bilgiler artıyor
Sony'nin 36MP çözünürlüğe sahip FF (Tam kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesi A7r, uzun zamandır gelen bilgilere göre yerini A7rII'ye bırakmaya hazırlanıyor. İsimsiz bir kaynağın SonyAlphaRumors'a gönderdiği yazıya göre ise bu modelin 50MP hatta daha yüksek bir çözünürlük ile gelme ihtimali bulunuyor. Daha önce de benzer duyumlar aldığımız A7rII, Sony'nin tarafdaki megapiksel liderliğini çok daha üst bir seviyeye çekebilir.
Not: Haber görseli Zeiss'in geçtiğimiz gün yayınladığı ve Sony A7rII ile çekildiği düşünülen fotoğraftan alınan bir kesittir.
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