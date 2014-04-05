Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm’den X-Pro1S gelmeyecek, bütün ağırlık X-Pro2’ye verilecek

X-Sistem fotoğraf makineleriyle hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir kullanıcı kitlesi oluşturan Fujifilm, FujiRumors’un son haberine göre X-Pro1s modelini kullanıcıların beğenisine sunmayacak ve araştırma geliştirme sürecinin bütün ağırlığını X-Pro2’ye verecek. Fujifilm’in böyle bir planlamaya X-T1’in başarısı nedeniyle gitmiş olabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.













Sony





Sony'den pazar gününe özel sürpriz: A7s

Sektörün yenilikçi firmalarından Sony, üzerinde oldukça gizli şeklide çalıştığı yeni fotoğraf makinesi A7s'i pazar günü duyurmaya hazırlanıyor. SonyAlphaRumors'un ortaya çıkarttığı A7s, şimdiye kadar öğrenildiği kadarıyla da E-Mount sistem yapısına, A7 üzerine kurulmuş gövdeye, yeni geliştirilen 12MP çözünürlüğünde FF ( Tam Kare ) sensöre ve XAVCs formatında 4K video çekim gibi teknik detaylar ile karşımıza çıkacak.













Eğitim





Kutay Kösem, “Şemsiye mi? Softbox mı?” sorusuna cevap verdiği yeni videosunu yayınladı

Fotoğraf üzerine hazırladığı eğitim ve tanıtım videolarıyla tanınan Kutay Kösem, bu sefer birçok kişi tarafından oldukça merak edilen “Şemsiye mi? Softbox mı?” sorusuna cevap verdi. Sadece teorik olarak anlatılmayan ve softbox, difüzör şemsiye ve reflektör şemsiye arasındaki farklar örnek çekimler ile gösterilen bu güzel anlatımı direkt olarak aşağıda izleyebilir, Kutay Kösem’in diğer videolarına ise buradan ulaşabilirsiniz.



