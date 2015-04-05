Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Nisan 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Lensbaby
Lensbaby'nin 55mm F/1.6 lensi önümüzdeki hafta duyurulabilir
Hazırladığı uygun fiyatlı uygun lenslerle dikkatleri üzerine çeken firmalardan Lensbaby, PhotoRumors'un haberine göre dedikoduları gelen 55mm F/1.6 lens modelini önümüzdeki hafta içerisinde kullanıcılarına karşısına çıkartılabilir. Şimdilik Canon, Sony ve Nikon gövdeler için hazırladığı söylenen lensin, diğer teknik detayları hakkında ise herhangi bir ekstra bilgi yer almıyor.
Canon
Canon EF 50mm F/1.8 IS STM'nin ilk görseli ortaya çıktı
Sektörün büyük isimlerinden Canon'un üzerinde çalıştığı bilinen EF 50mm F/1.8 IS STM lensinin ilk görseli PhotoRumors tarafından yayınlandı. Her ne kadar CanonRumors tarafından "sahte" olarak nitelendiriliyor olsa da yerini alacağı modele göre daha geniş ve büyük bir gövdeye sahip olduğu görülen lensin, resmi duyurulma tarihi ve fiyatı hakkında da herhangi bir bilgimiz bulunmuyor.
Nikon
Nikon 1 J5 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Nikon'un geçtiğimiz hafta içerisinde duyurusunu yaptığı yeni aynasız fotoğraf makinesi J5 ile çekilmiş örnekler yayınladı. Detaylarına burada değindiğimiz 4K (Saniyede 145 kare) video çekebilen model ile çekilmiş örnek fotoğrafara buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung
Samsung NX3300 hakkında yeni bilgiler geldi
Samsung'un resmi duyurusunu yapmasını beklediğimiz yeni aynasız fotoğraf makinesi NX3300, şirket tarafından hazırlanan sayfadan elde edilebilen bilgilere göre NX3000'den dört farklı kalemde ayrılacak. Bunlar arasında harici flaşın artık paket halinde gelmesi, "Beauty Face" ayarının akıllı mod'dan mod tekerleğine dahil edilmesi, "Home Monitör+" seçeneğinin silinmesi ve Samsung Raw Converter yerine Adobe Photoshop Lightroom 5 verilmesi yer alıyor.
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