Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon, PowerShot serisi yeni fotoğraf makinelerini duyurmaya hazırlanıyor

Görüntüleme sektörünün ünlü isimlerinden Canon, gelen son bilgilere göre CES 204 fuarı kapsamında PowerShot SX600 HS, N100 ve ELPH 340 HS (IXUS 265 HS) model isimli fotoğraf makinelerini duyurmaya hazırlanıyor. Modellerden N100’ün S120’nin halefi olacağı ve yüksek ihtimalle 1/1.7-inç bir sensöre sahip olacağı tahmin ediliyor.













Fotoğraf Dünyası





Photo Rumors’un yaptığı “Yılın en kötü kamerası” anketi sonuçlandı

Hatırlayacağız üzere geçtiğimiz günlerde fotoğraf dünyasının önemli bilgi kaynaklarından Photo Rumors “Yılın en kötü kamerası” isimli bir anket başlatmıştı. Aralarında Hasselblad Stellar, Pentax Q7, Leica X Vario, Canon PowerShot N, Fujifilm X-A1, Nikon 1S1, Olympus Stylus 1, Panasonic FZ70, Samsung Galaxy Camera ve Sony QX100 gibi modellerin olduğu oylama sonucu toplam 6,085 oy alan Hasselblad Stellar yılın en kötü kamerası seçilirken, ikinciliği 2,114 oy ile Sony QX100, üçüncülüğü ise 1,706 oy ile Samsung Galaxy Camera aldı.







