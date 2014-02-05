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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Şubat 2014"

5 yıl
5,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony tarafından yeni bilgiler: A6000 ve A79
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemde önemli ürünlerin altına imzasını atan Sony, SonyAlphaRumors’un elde ettiği son bilgilere göre kısa zaman sonra başlayacak CP+ 2014 fuarı kapsamında NEX 6 ile 7’nin yerine hazırladığı A6000 modeli isimli yeni aynasız sistem fotoğraf makinesini görücüye çıkartacak. Modelin NEX-6 ile benzer 24MP çözünürlüğünde yeni sensöre sahip olacağı ve netleme noktasında çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabileceği belirtiliyor. Sony’den ayrıca Mart ayı içerisinde de A79 fotoğraf makinesi modeli bekleniyor. NAB fuarı öncesinde de bazı yeni E-Mount ile A-Mount ürünler beklenenler arasında yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir.



Panasonic

Panasonic’in MFT sistem 4K kamerasının özellikleri detaylanıyor
Sektörde aktif olarak yer almaya devam eden Panasonic’in 7 Şubat tarihinde resmi olarak duyurması beklenen 4K çekim kapasitesine sahip video kamerası hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son öğrenilenlere göre 4K çekime optimize edilerek yeni geliştirilen 16MP çözünürlüğünde bir sensöre, 2.36 milyon nokta OLED elektronik vizöre ve 200Mps ile ALL-I intra modlarına sahip olacağı söylenen GH 4K, sensör tabanlı sabitleme teknolojisini barındırmayacak ve tam olarak kesin olmasa 2000$ altı bir etiket ile satışa sunulacak.



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