Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Şubat 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Tokina





Tokina, beraberinde odak takip aparatı gelen yeni AT-X 116 PRO DX V lens modelini duyurdu

Sektörün sayı olarak az ancak kalite olarak yüksek lensler üreten önemli firmalarından Tokina, ürün gamına video odaklı hazırladığı AT-X 116 PRO DX V lensini eklediğini duyurdu. Özellikle beraberinde gelen odak takip aparatı ile dikkat çeken ve bu sayede manuel netleme sürecini ciddi anlamda kolaylaştıran lens, teknik olaraksa 13 element 11 grup optik dizilim, 22 maksimum diyafram değeri, 77mm filtre çapı, 550 gram ağırlık ve 0.3 metre minimum netleme mesafesi gibi detaylar sunuyor. Normal fotoğraf çekimleri için otomatik netlemeyle de kullanılabilen lensin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.









Canon





Canon’un yeni EF 11-24mm F/4 L USM lensinin teknik detayları da yayınlandı

Kısa süre içerisinde 50MP çözünürlüğe sahip CMOS FF (Tam Kare) sensörlü iki yeni DSLR fotoğraf makinesi duyurması beklenen dünya görüntüleme devlerinden Canon, ortaya çıkan bilgilere göre bu duyuruları arasına yeni EF 11-24mm F/4 L USM lens modelini de ekleyecek. Sunduğu odak uzaklığı ile geniş açı çekimler için ideal görünen bu yeni lens, teknik olaraksa 11 grup 16 element optik dizilim, yüksek görüntü kalitesi ve düşük parlama için SWC ile ASC kaplamaları, 9 diyafram bıçağı, tam zamanlı manuel netleme özelliği, jelatin filtre tutacağı (Arka bölüm için), su ve toza karşı dayanıklı gövde ve 11180 gram ağırlık gibi detaylarla fotoğraf meraklıların karşısına çıkartılacak. Lensin satış fiyatı ise yaklaşık 3400$ seviyesinde olacak.

















Canon 5DS ve 5DS R’ın satış fiyatları ile EOS 750D ve 760D’nin ilk görselleri ortaya çıktı

Görüntüleme sektörünü hareketlendirecek duyurulara hazırlanan Canon, elde edilen son bilgilere göre AA filtresi olmayan 50MP’lik 5DS R modelini yaklaşık 4200$, 5DS modelini ise yaklaşık 4000$ fiyat etiketiyle satışa sunacak. Amerika fiyatlarının daha düşük olması beklenen bu modeller yanında, firmanın birbirlerinden çeşitli gövde farkları ile ayrılan EOS 750D ve 760D DSLR fotoğraf makinelerinin de görselleri internet ortamında yayınlandı. 24.2MP CMOS sensör, DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 19’u çapraz otomatik netleme sistemi, Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı teknolojileri, saniyede 5 kare seri çekim hızı ve 100-12800 ISO aralığı gibi detaylarla geleceği belirtilen modellerden EOS 750D’nin 700D yerine, 760D’nin ise 750D ile 70D arasına konumlandırılacağı söylenenler arasında yer alıyor.



