Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Pentax

Pentax, Q ve Q10 isimli fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Fotoğraf makinelerine yazılımsal destek vermeye devam eden firmalardan Pentax, Q modelini v1.13, Q10 modelini ise v1.02 sürümüne güncelledi. İki model için de ortak performans artışları ve kararlılık geliştirmeleri getiren güncellemelerle, ayrıca firmanın "Pentax-07 Mount Shield Lens" isimli ürününe destek verilmeye de başlandı.

Pentax tarafından yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.

Pentax, Japonya'ya özel beyaz / mavi / siyah renklere sahip K-01 fotoğraf makinesinin duyurdu

Fotoğraf makinelerine farklı renkler ve tasarımlar eklemeyi seven Pentax, 2013 yılı içerisinde üretimini durdurduğu K-01 isimli fotoğraf makinesine beyaz / mavi ve siyah karşımı yeni bir gövde rengi ekledi. Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda hazırlandığı belirtilen model, sadece Japonya pazarında satılacak.

Nikon

Nikon ve profesyonel fotoğrafçı Benjamin Von Wong, firmanın ürünleri hakkında iki yeni video yayınladı

Fotoğraf dünyasının köklü firmalarından Nikon hakkında hazırlanan videolardan birincisi firma tarafından, diğer video ise profesyonel fotoğrafçı Benjamin Von Wong tarafından yayınladı. Nikon tarafından resmi olarak yayınlanan video Nikon ürünlerinin tasarım süreçleri hakkında bilgi verirken, Benjamin Von Wong tarafından yayınlanan ve "Nikon Symphony" isimli video, seçilen DSLR fotoğraf makinelerinin perde sesleri üzerinden farklı bir melodi oluşumunu gözler önüne seriyor.

Nikon tarafından yayınlanan videoya buradan ulaşabilir, Benjamin Von Wong tarafından yayınlanan videoyu ise aşağıda izleyebilirsiniz.



