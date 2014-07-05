Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Temmuz 2014"

4 yıl
420
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samsung

Samsung NX400 ve NX400-EVF, 2015 yılında görücüye çıkabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörünün önemli oyuncularından Samsung, Mirrorless Rumors sitesinin bir kaynağından gelen bilgiye göre NX400 ve NX400-EVF model isimli yeni aynasız fotoğraf makinelerini 2015 yılında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. NX300 yerine hazırlanan modellerden NX400’ün dahili elektronik vizör barındırmayacağı, NX400-EVF’in ise isminden de anlaşılabileceği gibi dahili elektronik vizör ile geleceği söylenen bilgiler arasında yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir. (MR)


Canon

Canon EOS 5D Mark 4, 4K video çekim kapasitesine sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
EOS 5D Mark 2 ve 5D Mark 3 isimli DSLR modelleriyle profesyonel video sektöründe devrim gerçekleştiren Canon, CanonWatch sitesinin son haberi göre ise 5 Mark 4’ü 4K çözünürlükte video çekebilme yeteneğiyle pazara sunabilir. Uzun zamandır beklenen 7D Mark 2 ve 1D X Mark 2 ile beraber 2015 yılında duyurulması beklenen 5D Mark 4, beklentiler doğru çıkarsa özellikle sensör tasarımı ve performansı açısında ciddi geliştirmeler alacak.

Not: Görsel temsilidir. (CW)

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IamConquest 4 yıl
Fotoğraf Makinesi kaliteli fotoğraf çekmeli video kamerada video.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
7D Mark 2 de 4K yoksa hiç değilse 2K olsunda çıta biraz yukarı çıksın. Bu ne yani FHD lerde sürünüyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 4 yıl
mark4 te 4k video yapmazlar diye düşünüyorum. foto makinesi sonuçta, fhd neyine yetmiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
outspoken 4 yıl ulan64ude
ulan64ude
mark4 te 4k video yapmazlar diye düşünüyorum. foto makinesi sonuçta, fhd neyine yetmiyor

Öyle deme bu makinelerle film ve diziler dahi çekiliyor bahsettiğin makine 3000-4000 $ arası bi fiyatla girer türkiyeye çeksin bi zahmet
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 4 yıl
canon sensör haric bayagı iyi durumda sensörü de duzeltti mi daha da iyi olur ama zaten dxo nun verdigi farklar baskı makinesinde kayboluyor malesef 4k cekse bile elimizde 4k tv yok bilgisayarım full hd videoları oynatıyor monitorum de oyle biraz zaman gecince donanımlar 4k ya uyumlu olurlar gibi ama rakipler minik sensörde bile 4k sunuyor yeni modellerde olması gerekirdi. Samsung a gelince nx guzel alet ama tutmadı pek Turkiye de. Desenize bizim mark3 ler ucuza gidecek baya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatirdek 4 yıl theyapici
theyapici
canon sensör haric bayagı iyi durumda sensörü de duzeltti mi daha da iyi olur ama zaten dxo nun verdigi farklar baskı makinesinde kayboluyor malesef 4k cekse bile elimizde 4k tv yok bilgisayarım full hd videoları oynatıyor monitorum de oyle biraz zaman gecince donanımlar 4k ya uyumlu olurlar gibi ama rakipler minik sensörde bile 4k sunuyor yeni modellerde olması gerekirdi. Samsung a gelince nx guzel alet ama tutmadı pek Turkiye de. Desenize bizim mark3 ler ucuza gidecek baya.

Samsung nx300 modeli güzel makina; fakat lens bulma işi biraz sıkıntılı. Makinayı aldığım zaman lens çeşitliliği ile övünüyorlardı; fakat bazen lens bulmak gerçekten sıkıntı veriyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 60 mm'lik Sürücüsü ile Dikkat Çeken, Asus Cerberus Test Masamızda 4 yıl Corsair Carbide AIR 540 Kasa Video İnceleme 4 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim