Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samsung





Samsung NX400 ve NX400-EVF, 2015 yılında görücüye çıkabilir

Fotoğraf sektörünün önemli oyuncularından Samsung, Mirrorless Rumors sitesinin bir kaynağından gelen bilgiye göre NX400 ve NX400-EVF model isimli yeni aynasız fotoğraf makinelerini 2015 yılında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. NX300 yerine hazırlanan modellerden NX400’ün dahili elektronik vizör barındırmayacağı, NX400-EVF’in ise isminden de anlaşılabileceği gibi dahili elektronik vizör ile geleceği söylenen bilgiler arasında yer alıyor.













Canon





Canon EOS 5D Mark 4, 4K video çekim kapasitesine sahip olabilir

EOS 5D Mark 2 ve 5D Mark 3 isimli DSLR modelleriyle profesyonel video sektöründe devrim gerçekleştiren Canon, CanonWatch sitesinin son haberi göre ise 5 Mark 4’ü 4K çözünürlükte video çekebilme yeteneğiyle pazara sunabilir. Uzun zamandır beklenen 7D Mark 2 ve 1D X Mark 2 ile beraber 2015 yılında duyurulması beklenen 5D Mark 4, beklentiler doğru çıkarsa özellikle sensör tasarımı ve performansı açısında ciddi geliştirmeler alacak.





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