Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Ağustos 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sigma
Photographyreview, Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM lens incelemesini yayınladı
Sigma'nın sunduğu diyafram değeri ile dikkat çeken 18-35mm f/1.8 DC HSM lens incelemesini yayınlayan fotoğraf sitesi Photographyreview, lensi sunduğu keskinlik seviyesi, F/1.8 sabit diyafram değeri, başarılı bokeh kalitesi, gövde yapısı ve etkili otomatik netleme sistemiyle oldukça başarılı buldu. Lensin görüntü sabitleme teknolojisi barındırmamasını olumsuz olarak gösteren Photographyreview sitesinin yaptığı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
İnceleme
TechRadar, Panasonic TZ40, Sony TF1 ve Nikon L820 kompakt fotoğraf makinesi incelemelerini yayınladı
Farklı elektronik ürünler hakkında yaptığı incelemeler ile tanınan TechRadar sitesinin yeni konukları Panasonic TZ40, Sony TF1 ve Nikon L820 kompakt fotoğraf makineleri oldu. Makinelerin teknik ayrıntılarının, örnek fotoğrafların ve genel olarak gövde özellikleri hakkında görsellerin yer aldığı incelemelere buradan, buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
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