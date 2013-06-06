Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Canon, EOS M aynasız fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi duyurdu

Gün içerisinde EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens modelini duyuran Canon, aynı zamanda EOS M aynasız fotoğraf makinesi için 2.0.0 yazılım güncellemesini de duyurdu. Haziran ayı içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen yeni güncellemenin, makineye EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens desteğini ekleyeceği ve aynı zamanda otomatik netleme hızında 2.3 kat artış sağlayacağı belirtiliyor.





DpReview, EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens modeli için ilk incelemesini yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden DpReview, gün içinde duyurulan Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens modeli için yaptığı ilk incelemeyi yayınladı. Oldukça kısa zaman içerisinde yayınlanan inceleme sonucunda site, lensin optik görüntü sabitleme teknolojisini, kompakt boyutlarını ve gövde kalitesini oldukça beğendiğini açıkladı.

Yakın zamanda ayrıntılı versiyonu da yayınlanacak incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Pentax

Pentax'ın K-50 isimli yeni DSLR fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Pentax'ın K-50 isimli yeni isimli DSLR fotoğraf makinesi Fransız Digit-photo sitesi üzerinde ortaya çıktı. Tasarımsal olarak daha önce duyurulan K-30 modeline benzeyen K-50, teknik olarak aşağıdaki temel özelliklere sahip.

16.2MP APS-C CMOS sensör

Dahili görüntğü sabitleme sistemi

Full HD video kaydı

51,200 arttırılabilir ISO değeri

Saniyede 6 kare seri çekim hızı

Maksimum 1/6000 perde hızı

3-inç LCD ekran

%100 kapsama alanına sahip optik vizör

Lityum-iyon ya da AA pil ile çalışma desteği

Su geçirmez gövde yapısı

Makinenin piyasaya ne zaman sunulacağı ya da hangi fiyat etiketine sahip olacağı şimdilik belli değil.







