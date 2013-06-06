Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Haziran 2013"

5 yıl
429
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon
Canon, EOS M aynasız fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Gün içerisinde EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens modelini duyuran Canon, aynı zamanda EOS M aynasız fotoğraf makinesi için 2.0.0 yazılım güncellemesini de duyurdu. Haziran ayı içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen yeni güncellemenin, makineye EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens desteğini ekleyeceği ve aynı zamanda otomatik netleme hızında 2.3 kat artış sağlayacağı belirtiliyor.

DpReview, EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens modeli için ilk incelemesini yayınladı
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden DpReview, gün içinde duyurulan Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens modeli için yaptığı ilk incelemeyi yayınladı. Oldukça kısa zaman içerisinde yayınlanan inceleme sonucunda site, lensin optik görüntü sabitleme teknolojisini, kompakt boyutlarını ve gövde kalitesini oldukça beğendiğini açıkladı.
Yakın zamanda ayrıntılı versiyonu da yayınlanacak incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Pentax
Pentax'ın K-50 isimli yeni DSLR fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Pentax'ın K-50 isimli yeni isimli DSLR fotoğraf makinesi Fransız Digit-photo sitesi üzerinde ortaya çıktı. Tasarımsal olarak daha önce duyurulan K-30 modeline benzeyen K-50, teknik olarak aşağıdaki temel özelliklere sahip.
  • 16.2MP APS-C CMOS sensör
  • Dahili görüntğü sabitleme sistemi
  • Full HD video kaydı
  • 51,200 arttırılabilir ISO değeri
  • Saniyede 6 kare seri çekim hızı
  • Maksimum 1/6000 perde hızı
  • 3-inç LCD ekran
  • %100 kapsama alanına sahip optik vizör
  • Lityum-iyon ya da AA pil ile çalışma desteği
  • Su geçirmez gövde yapısı
Makinenin piyasaya ne zaman sunulacağı ya da hangi fiyat etiketine sahip olacağı şimdilik belli değil.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mizantropia 5 yıl
K-50 canon 100D modeline rakip olarak çıkacak sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte'dan dünyanın en hafif ve ince oyun dizüstü bilgisayarı: P34G 5 yıl ASUS'dan performans canavarı Tegra 4'lü tablet: Transformer Pad Infinity! 5 yıl MSI'dan Gaming Serisi özel tasarımlı anakart ve ekran kartları 5 yıl G.Skill :DDR3 3000MHz Bellekler, oyuncu kulaklıkları ve dünya rekoru... 5 yıl Western Digital'den 5mm kalınlığında hibrit depolama sürücüsü 5 yıl ASUS R.O.G POSEIDON: Yeni nesil ekran kartı hibrit soğutma sistemi! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim