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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Haziran 2015"

3 yıl
1,5b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Ricoh
Ricoh GR 2'nin ilk görseli ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Pentax'ın da sahibi olan Ricoh'un geçtiğimiz gün bilgileri gelen yeni fotoğraf makinesi ilk defa görücüye çıktı. İlk versiyon ile neredeyse birebir tasarlanan GR 2, yine ilk versiyon ile aynı 18.3mm f/2.8 lensi kullanıyor ve artık bünyesinde harici flaş bağlantıları için HotShoe yuvası yer alıyor. Tüm detayları belli olmayan makinenin yakın zaman içerisinde duyurulması bekleniyor.
Fujifilm
Lensbaby'nin lensleri Fujifilm X-Bayonet için de kullanıma sunuldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Hazırladığı ilginç lensler ile tanınan Lensbaby, "Sweet 35, Sweet 50, Balıkgözü ve yeni Velvet 56" lenslerini Fujifilm'in X-Sistem aynasız fotoğraf makineleri için de kullanıma sundu. Sırasıyla 380$, 300$, 300$ ve 500$ fiyat etiketleri bulunan lenslerin detaylarına ve sunduklarına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Leica
Leica'nın FF (Tam kare) fotoğraf makinesi Q'dan yeni görseller geldi 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli firmalarından Leica'nın resmi olarak 10 Haziran tarihinde duyuracağı Q model isimli yeni fotoğraf makinesi için iki görsel daha ortaya çıktı. Modern bir tasarımı bulunan ve kompakt yapısıyla dikkat çeken model, teknik olaraksa şu detaylara sahip;
  • Summilux 1: 1.7 / 28mm ASPH sabit lens
  • 24MP CMOS tam boyutlu sensor
  • Almanya üretimi
  • Full HD video
  • Dahili Wi-Fi
  • Akıllı telefon / tablet üzerinden kablosuz kontrol
  • Magnezyum gövde, alüminyum üst plaka
  • Dokunmatik ekran
  • Focus peaking özelliği manuel netleme için
  • Canlı önizleme ekranında yakınlaşma
  • 3.68 milyon nokta elektronik vizör
  • Yeni Maestro II görüntü işlemcisi
  • Saniyede 10 kare seri çekim
  • Maksimum ISO50000 

Canon
Canon EOS 5DS için 91 adet Jpeg, 20 adet RAW örnek fotoğraf yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 50.6 MP'lik FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 5DS ile çekilmiş önemli örnek fotoğraflar yayınladı. PhotographyBlog tarafından yayınlanan 91 adet jpeg, 20 adet RAW örneğe direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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