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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon

Nikon’un retro görünümlü ve D4 sensörü fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un resmi olarak dün duyurduğu fotoğraf makinesi Df, bildiğiniz üzere retro bir görüntüye, D4 içerisinde de kullanılan FF (Tam Kare) sensöre ve fotoğrafa özgü gelişmiş özelliklere sahip. Video çekim özelliği bulunmayan ve fiyatı ile eleştirilerin odağında kalan bu yeni fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar da internetteki yerini aldı. Nikon tarafından yayınlanan ve makinenin performansını ortaya koyan örneklere buradan ulaşabilirsiniz.

Leica

Leica’nın T (Type 701) isimli fotoğraf makinesi NCC üzerinde kayıt altına alındı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının prestijli ve köklü firmalarından Leica'nın T (Typ 701) isimli yeni fotoğraf makinesi için Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) üzerinde bir kayıt başvurusu yapıldı. Daha önce T serisi herhangi bir fotoğraf makinesi piyasaya sürmeyen firma, Typ 701 modelini Panasonic V-Lux 4 yerine piyasaya sunabilir.

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bu makineyi alacaklara bir başka önerim daha olabilir... Nikon S2600 ya da S3200 olabilir.Hemen hemen aynı iso başarılarına sahipler :)
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tyuıtyuı 5 yıl
genel tüketici video özelliğinin fiyat ve boyut olarak ne gibi külfetler ortaya çıkardığını bildiğini sanmıyorum. ayrıca dijital kısmı dışında baya bir retro makine ortaya çıkmış.

şimdi bunu bir serinin yeni modeli gibi yorumlamak saçma olur. ama çok geniş bir kesim hedeflenmediği belli.

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mizantropia 5 yıl
Anlaşılan bu alet pek ilgi çekmedi
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