Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un retro görünümlü ve D4 sensörü fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Nikon’un resmi olarak dün duyurduğu fotoğraf makinesi Df, bildiğiniz üzere retro bir görüntüye, D4 içerisinde de kullanılan FF (Tam Kare) sensöre ve fotoğrafa özgü gelişmiş özelliklere sahip. Video çekim özelliği bulunmayan ve fiyatı ile eleştirilerin odağında kalan bu yeni fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar da internetteki yerini aldı. Nikon tarafından yayınlanan ve makinenin performansını ortaya koyan örneklere buradan ulaşabilirsiniz.





Leica





Leica’nın T (Type 701) isimli fotoğraf makinesi NCC üzerinde kayıt altına alındı

Fotoğraf dünyasının prestijli ve köklü firmalarından Leica'nın T (Typ 701) isimli yeni fotoğraf makinesi için Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) üzerinde bir kayıt başvurusu yapıldı. Daha önce T serisi herhangi bir fotoğraf makinesi piyasaya sürmeyen firma, Typ 701 modelini Panasonic V-Lux 4 yerine piyasaya sunabilir.



