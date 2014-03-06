Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Mart 2014"

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Nikon





Nikon’un üst düzey kompakt fotoğraf makinesi P8000 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Nikon’un önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında duyurması beklenen üst düzey kompakt fotoğraf makinesi P8000 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu doğrultuda daha önceki bilgilerin aksine 24- 120mm f/2.0 - 3.0 yerine 24- 120mm f/1.8 - 3.0 lens modeliyle geleceği söylenen makine, aynı zamanda 1/8000 enstantane değeri sunacak, Aptina’nın 1-inç’lik yeni sensörünü barındıracak, gücünü Expeed 3 işlemciden alacak, magnezyum alaşım gövdesi bulunacak, çektiği görüntüleri 3-inç LCD ekranında gösterecek ve son olarak P5100 ile P600 ile benzer gövde üstü tutma bölümüyle konforlu bir kullanım yapısı ortaya koyacak.





Not: Görsel temsilidir.













Samsung





PhographyBlog, Samsung’un yeni 16-50mm f2-2.8 S ED OIS lens modeliyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Samsung’un CES 2014 fuarı öncesi duyurduğu ve ilk "S" serisi premium lens modeli olarak tanıttığı 16-50mm F2-2.8 S ED OIS, değişken olmasına rağmen sunduğu diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlar için üst seviye performans vaat ediyor ve UPSM otomatik netleme motoruyla kararlı bir çekim performansı ortaya koyuyor. İşte bu genel kullanım için ideal lens modeliyle 12 adet örnek fotoğraf yayınlayan PhographyBlog, çekimlerde Samsung NX30 kullanarak lensin performansını gözler önüne sermiş. Örneklere buradan ulaşabilirsiniz.



