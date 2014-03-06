Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Mart 2014"

5 yıl
2,7b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon’un üst düzey kompakt fotoğraf makinesi P8000 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında duyurması beklenen üst düzey kompakt fotoğraf makinesi P8000 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu doğrultuda daha önceki bilgilerin aksine 24- 120mm f/2.0 - 3.0 yerine 24- 120mm  f/1.8 - 3.0 lens modeliyle geleceği söylenen makine, aynı zamanda 1/8000 enstantane değeri sunacak, Aptina’nın 1-inç’lik yeni sensörünü barındıracak, gücünü Expeed 3 işlemciden alacak, magnezyum alaşım gövdesi bulunacak, çektiği görüntüleri 3-inç LCD ekranında gösterecek ve son olarak P5100 ile P600 ile benzer gövde üstü tutma bölümüyle konforlu bir kullanım yapısı ortaya koyacak.

Not: Görsel temsilidir.



Samsung

PhographyBlog, Samsung’un yeni 16-50mm f2-2.8 S ED OIS lens modeliyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Samsung’un CES 2014 fuarı öncesi duyurduğu ve ilk "S" serisi premium lens modeli olarak tanıttığı 16-50mm F2-2.8 S ED OIS, değişken olmasına rağmen sunduğu diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlar için üst seviye performans vaat ediyor ve UPSM otomatik netleme motoruyla kararlı bir çekim performansı ortaya koyuyor. İşte bu genel kullanım için ideal lens modeliyle 12 adet örnek fotoğraf yayınlayan PhographyBlog, çekimlerde Samsung NX30 kullanarak lensin performansını gözler önüne sermiş. Örneklere buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber Çantasını tasarlıyoruz "Dizüstü kazanan üyemiz belli oldu" 5 yıl En alınası telefonlar "GM Discovery 2, Xperia M2, LG G2 Mini ve fazlası" 5 yıl LG G Flex'e 4K video kayıt özelliği geliyor [Özel Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim