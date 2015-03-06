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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Mart 2015"

4 yıl
1,3b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Kowa
Kowa, MFT sistem lenslerinin satış fiyatlarını açıkladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Japonya merkezli optik üreticisi Kowa, Micro Four Sistem uyumlu lenslerinin İngiltere resmi satış fiyatlarını açıkladı. Bu doğrultuda firmanın Prominar MFT 8.5mm f/2.8/T3.0 lens modeli 1049 pound, Prominar MFT 12mm f/1.8/T1.9 lens modeli 829 pound ve son olarak Prominar MFT 25mm f/1.8/T1.9 lens modeli ise 749 pound fiyat etiketlerine sahip. Lenslerin teknik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sigma
Sigma Sony FE-Bayonet için lens üretimi gerçekleştirecek
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli lens üreticilerinden Sigma, CEO Kazuto Yamaki'nin açıklamalarına göre Sony FE-Bayonet için de lensler hazırlayacak. Sony'nin Zeiss 55mm F1.8 lens modelini güzel boyutu ve nispeten uygun fiyatıyla beğendiğini ve bir tane de yapmanın anlamı olmadığını belirten Yamaki, F1.4'ün F1.8'e göre büyük fark yaratacağını söyleyerek hedeflerini FE-bayonet için ya F/1.4 ya da daha farklı bir seçenek oluşturmalıyız şeklinde koymuş durumda.

Canon
Canon EF 50mm F/1.8 STM önümüzdeki ay gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün büyük ismi Canon, CanonRumors'un son haberine göre EF 50mm F/1.8 STM lensinin önümüzdeki ay kullanıcıların beğenisine sunabilir. Mevcut modelden STM yani Stepper Motor teknolojisiyle ayrılması beklenen lens, bu sayede video çekimlerine karışan istenmeyen gürültüleri ciddi seviyede ortadan kaldırarak oldukça sessiz çalışma gösterebilir.
Fujifilm
Fujifilm'in yeni temsilcisi X-T10 Haziran ayında duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Aynasız fotoğraf makinesi pazarını çok iyi değerlendiren firmalardan Fujifilm, gelen son bilgilere göre X-T1'in ufak / ucuz versiyonu olarak anılan X-T10 modelini önümüzdeki Haziran ayılarında satışa sunacak. X-T1 ile aynı 16MP çözünürlüğündeki X-Trans sensörü kullanacağı söylenen aynasız fotoğraf makinesinin, su geçirmez gövdeye sahip olmayacağı ve daha ufak bir elektronik vizör ile geleceği de ortaya çıkanlar arasında yer alıyor.
İnceleme
DigitalRev Tv, Tamron 70-200mm f/2.8 ile Canon 70-200mm f/2.8 lenslerini karşılaştırdı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Çoğu zaman itici olsalar da görüntüleme sektörü için önemli incelemelere imza atan popüler YouTube kanalı DigitalRev TV bu sefer Tamron'un 70-200mm f/2.8 ile Canon'un 70-200mm f/2.8 lenslerini karşılaştırdığı video incelemesini kullanıcıların beğenisine sundu. Sonuç olarak Canon 70-200 F/2.8'in az bir farkla Tamron 70-200mm f/2.8'i geçtiği görülürken, aradaki fiyat farkına bakıldığı zaman Tamron'un 70-200mm f/2.8'in oldukça iyi bir alternatif olduğu yorumları yapıldı. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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