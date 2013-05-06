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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony RX200 kompakt fotoğraf makinesi hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Özellikle NEX serisi ile fotoğraf makinesi pazarında oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyan Sony'nin, mevcut RX100 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen RX200 modeli hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Üzerinde, dahili flaşlar gibi açılabilir bir vizörün yer alacağı konuşulan RX200, beraberinde 28-140mm f/1.4-2.2 lens ile Haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulabilir. 
Sony'nin oldukça popüler olan RX100 fotoğraf makinesi teknik olarak, 20MP Exmor CMOS sensöre, 3.6 kat optik yakınlaştırma sağlayan Carl Zeiss Vario-Sonnar T lense, Full HD 60P video çekim kapasitesine, 3-inç LCD ekrana ve oldukça şık ve sağlam alüminyum gövde kalitesine sahip.
Olympus
Olympus, E-PL5 fotoğraf makinesi ile TIPA ödülüne layık görüldü
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus'un retro dış görünüşe sahip modellerinden E-PL5, son zamanlarda sık sık konuşulan güncelleme haberleri dışında farklı bir konu ile gündeme geldi. Technical Image Press Association (TIPA) tarafından kullanıcı dostu ara yüzü, yüksek hızlı çekim kapasitesi ve düşük ışıkta yüksek fotoğraf kalitesi ile en iyi giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi ödülünü almaya hak kazanan E-PL5, firma tarafından 2012 yılında piyasaya sürülmüş ve aynı ödülü Olmypus daha önce de E-PL3 fotoğraf makinesi ile kazanmıştı.
Canon
Canon 7D Mark 2, son gelen bilgilere göre 2013 yılı içerisinde piyasaya sürülmeyecek
 
Canon'un uzun zamandır beklenen fotoğraf makinesi 7D Mark 2, CanonRumors'un güvenilir kaynaklardan aldığını söylediği bilgilere göre 2013 yılı içerisinde piyasaya sürülmeyecek. 2013 yılının sonlarına doğru duyurusunun yapılabileceği ancak piyasaya 2014 yılı içerisinde çıkarılacağı belirtilen makine, hali hazırda satılmakta olan 7D modelinin yerine konumlandırılacak. Canon'un 2013 yılı içerisinde sadece EOS 70D modelini kullanıcılar karşısına çıkartması bekleniyor.
Canon 7D Mark 2 DSLR fotoğraf makinesi için şimdiye kadar ortaya çıkan teknik bilgileri hatırlamak gerekirse;
  • 21Mp APS-C sensör (Daha önce 24MP olması bekleniyordu)
  • ISO 100-25600 (L:50, H1 51200, H2 102400)
  • Çift DIGIC 5 ya da tek DIGIC 6 görüntü işlemcisi 
  • Saniyede 10 kare seri çekim hızı
  • Tek CF kart yuvası
  • Hepsi çapraz 19 otomatik netleme noktası
  • 3.2" LCD ekran (7D'ye göre daha yüksek çözünürlük)
  • Dahili GPS ve Wi-Fi bağlantı seçeneği
  • Manuel ayarlara izin veren FullHD 30/60fsp video çekim
  • Sahne algılamalı AF takibi
  • 7D ile benzer ancak daha sağlam ve yalıtımı yüksek bir gövde yapısı 


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oem84 6 yıl
rx200 şaşırttı ve heyecanlandırdı. VF nin çıkma fikri çok güzel olmuş. valla seviyorum sony yi ya. çıtayı fotoğrafçılık anlamında gerçekten yükseliyorlar.. canikon gibi mark 2 mark 3 mark 4 lerle xxD, xxxD lerle aynı teraneyi pişirip pişirip sunmuyorlar en azından.
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olağan_şüpheli 6 yıl
ah rx200 vah rx200
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