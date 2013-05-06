Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony

Sony RX200 kompakt fotoğraf makinesi hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı

Özellikle NEX serisi ile fotoğraf makinesi pazarında oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyan Sony'nin, mevcut RX100 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen RX200 modeli hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Üzerinde, dahili flaşlar gibi açılabilir bir vizörün yer alacağı konuşulan RX200, beraberinde 28-140mm f/1.4-2.2 lens ile Haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulabilir.

Sony'nin oldukça popüler olan RX100 fotoğraf makinesi teknik olarak, 20MP Exmor CMOS sensöre, 3.6 kat optik yakınlaştırma sağlayan Carl Zeiss Vario-Sonnar T lense, Full HD 60P video çekim kapasitesine, 3-inç LCD ekrana ve oldukça şık ve sağlam alüminyum gövde kalitesine sahip.

Olympus

Olympus, E-PL5 fotoğraf makinesi ile TIPA ödülüne layık görüldü

Olympus'un retro dış görünüşe sahip modellerinden E-PL5, son zamanlarda sık sık konuşulan güncelleme haberleri dışında farklı bir konu ile gündeme geldi. Technical Image Press Association (TIPA) tarafından kullanıcı dostu ara yüzü, yüksek hızlı çekim kapasitesi ve düşük ışıkta yüksek fotoğraf kalitesi ile en iyi giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi ödülünü almaya hak kazanan E-PL5, firma tarafından 2012 yılında piyasaya sürülmüş ve aynı ödülü Olmypus daha önce de E-PL3 fotoğraf makinesi ile kazanmıştı.

Canon

Canon 7D Mark 2, son gelen bilgilere göre 2013 yılı içerisinde piyasaya sürülmeyecek

Canon'un uzun zamandır beklenen fotoğraf makinesi 7D Mark 2, CanonRumors'un güvenilir kaynaklardan aldığını söylediği bilgilere göre 2013 yılı içerisinde piyasaya sürülmeyecek. 2013 yılının sonlarına doğru duyurusunun yapılabileceği ancak piyasaya 2014 yılı içerisinde çıkarılacağı belirtilen makine, hali hazırda satılmakta olan 7D modelinin yerine konumlandırılacak. Canon'un 2013 yılı içerisinde sadece EOS 70D modelini kullanıcılar karşısına çıkartması bekleniyor.

Canon 7D Mark 2 DSLR fotoğraf makinesi için şimdiye kadar ortaya çıkan teknik bilgileri hatırlamak gerekirse;

21Mp APS-C sensör (Daha önce 24MP olması bekleniyordu)

ISO 100-25600 (L:50, H1 51200, H2 102400)

Çift DIGIC 5 ya da tek DIGIC 6 görüntü işlemcisi

Saniyede 10 kare seri çekim hızı

Tek CF kart yuvası

Hepsi çapraz 19 otomatik netleme noktası

3.2" LCD ekran (7D'ye göre daha yüksek çözünürlük)

Dahili GPS ve Wi-Fi bağlantı seçeneği

Manuel ayarlara izin veren FullHD 30/60fsp video çekim

Sahne algılamalı AF takibi

7D ile benzer ancak daha sağlam ve yalıtımı yüksek bir gövde yapısı



