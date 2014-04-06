Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Yeni Nikon 18-300mm f/3.5-6.3, DX lens modeli olabilir

Geçtiğimiz günlerde 1 serisi J4 ile beraber geleceği ve aynasız sistemler için geliştirildiği söylenen yeni 18-300mm f/3.5-6.3 lens modeli, NikonRumors’un yaptığı son habere göre DX format makinelere özel olarak karşımıza çıkabilir. Hali hazırda satılan Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G DX’in yerine hazırladığı söylenen lens, büyük ihtimalle daha hafif, ucuz ve ufak gövde yapısına sahip olacak.













Leica





Leica’nın lensleri değiştirilebilir T Type 701 aynasız fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Sektörün prestijli firmalarından Leica’nın 24 Nisan tarihinde düzenleyeceği etkinlik kapsamında tanıtacağı lensleri değiştirilebilir yeni aynasız fotoğraf makinesi T Type 701, ilk kez gerçek görseliyle ortaya çıktı. Genel olarak kompakt ve sade bir gövdeye sahip olduğu görülen model, şimdiye kadar öğrenildiği kadarıyla da APS-C sensör, harici elektronik vizör, Almanya üretimi gövde, dokunmatik LCD ekran, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi, Asya üretimi yeni T lensler (Sabit odak ve zoom) ve M lenslerin kullanılması için özel adaptör gibi ayrıntılar ile karşımıza çıkacak. Leica T Type 701’in kit lens dahil 3000$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. / (PR)



