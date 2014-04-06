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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Yeni Nikon 18-300mm f/3.5-6.3, DX lens modeli olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde 1 serisi J4 ile beraber geleceği ve aynasız sistemler için geliştirildiği söylenen yeni 18-300mm f/3.5-6.3 lens modeli, NikonRumors’un yaptığı son habere göre DX format makinelere özel olarak karşımıza çıkabilir. Hali hazırda satılan Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G DX’in yerine hazırladığı söylenen lens, büyük ihtimalle daha hafif, ucuz ve ufak gövde yapısına sahip olacak.

Not: Görsel temsilidir / (NR)


Leica

Leica’nın lensleri değiştirilebilir T Type 701 aynasız fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün prestijli firmalarından Leica’nın 24 Nisan tarihinde düzenleyeceği etkinlik kapsamında tanıtacağı lensleri değiştirilebilir yeni aynasız fotoğraf makinesi T Type 701, ilk kez gerçek görseliyle ortaya çıktı. Genel olarak kompakt ve sade bir gövdeye sahip olduğu görülen model, şimdiye kadar öğrenildiği kadarıyla da APS-C sensör, harici elektronik vizör, Almanya üretimi gövde, dokunmatik LCD ekran, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi, Asya üretimi yeni T lensler (Sabit odak ve zoom) ve M lenslerin kullanılması için özel adaptör gibi ayrıntılar ile karşımıza çıkacak. Leica T Type 701’in kit lens dahil 3000$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. / (PR)


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madmax50 5 yıl en beğenilen
Forumun en seviyeli insanlarının bulunduğu bölüm burası. Çok şükür kontörü olmayıp 2000 liralık telefon kullanan liseli ergenler buraya el atmadı. Otomobil bölümünü kaybettik şimdi tek kale fotoğraf bölümü.
Forumun en seviyeli insanlarının bulunduğu bölüm burası. Çok şükür kontörü olmayıp 2000 liralık telefon kullanan liseli ergenler buraya el atmadı. Otomobil bö...
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fotifoti 5 yıl
ben okuyorum :)
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jimi1984 5 yıl
bu sitenin en cok okunan bolumu bence haber kismi :) Tum yenilikleri hep sharkspower sayesinde okuyorum. Insanlarin konuya bir sey yazmalari mecbur degil. Haber sonucta....
bu sitenin en cok okunan bolumu bence haber kismi :) Tum yenilikleri hep sharkspower sayesinde okuyorum. Insanlarin konuya bir sey yazmalari mecbur degil. Habe...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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cinematic 5 yıl
Sabah maillerime vs baktıktan sonraki ilk işim yeni fotoğraf haberleri ve sonyalpharumors u açmak. Can'a böyle değerli bilgileri güncel bir şekilde aktardığı için çok teşekkür ediyorum.
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tectec 5 yıl
forumda tek kullandığum bölüm..
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BirazUye 5 yıl
Bu bölümün kısayolunu oluşturdum chrome da ve ilk açtığım link ;)
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theyapici 5 yıl
bende günün gelişmeleri başlığından sa o gelişme neyse o olsa daha güzel olur can
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msouac 5 yıl
okuyom ben ya
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aspirin_00 5 yıl
yorum yazılmıyorsa okunmuyor anlamı çıkmamalı 1 kişi de yararlanıyorsa o da büyük hizmettir.
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Blood Money 5 yıl
Leica'yı merak ettim.
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3DneBandim 5 yıl
Her girdiğimde okurum
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jeofizikci 5 yıl
en sevdiğim kısmıdır, kaçırırsam geçmişe gidip mutlaka önceki günün haberini okuyorum.
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Vipracing 5 yıl
Yeni Leicayı almıyacak olsam da merak ettim
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dt1907 5 yıl
ben herzaman okuyorum cok faydalı bence.
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filteke 5 yıl
leica'da kimse almasın diye yüksek fiyatlarda ya helal olsun, almıyorum şaka bir yana alamıyoruz :p
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o_an 5 yıl
mutlaka ilk olarak forumda bu bölümü okurum.
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jimi1984 5 yıl
bu sitenin en cok okunan bolumu bence haber kismi :) Tum yenilikleri hep sharkspower sayesinde okuyorum. Insanlarin konuya bir sey yazmalari mecbur degil. Haber sonucta....
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