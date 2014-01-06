Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samsung





Samsung NXF1 aynasız fotoğraf makinesi Endonezya merkezli olarak kayıt altına alındı

Geçtiğimiz dönemde ilk olarak Samsung’un kendi resmi sitesi üzerinde ortaya çıkan ve isminden dolayı FF (Tam Kare) sensöre sahip olduğu düşünülen NXF1 aynasız fotoğraf makinesi, Endonezya İletişim Ajansı’nda kayıt altına alındı. Wi-Fi 802.11 bgn kablosuz bağlantı desteği için kayıt altına alınan fotoğraf makinesinin kısa zaman içerisinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.













Fujifilm





Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan suya karşı dayanıklı X-W1 tasarımı sahte çıktı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm, gelen bilgilere göre suya karşı dayanıklı bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. X-W1 model ismine sahip olacağı hemen hemen kesinleşen model için iki gün önce de bazı görseller ortaya çıkmıştı. Ancak bugün Dominik Fusina, kendi beklentisine göre üç boyutlu bir yazılım kullanarak bu görselleri hazırladığını açıkladı. Bu görselleri aşağıda inceleyebilirsiniz.



