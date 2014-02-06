Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Pentax / Ricoh





Ricoh, CP+ 2014 kapsamında yeni geliştirdiği orta format 645D modeli sergileyecek

Fotoğraf dünyasının önemli firmalarından olan ve Pentax'ı satın almasıyla uzun süre gündemde büyük yer kaplayan Ricoh, CP+ 2014 fuarı kapsamında yeni geliştirdiği Pentax 645D orta forma fotoğraf makinesinin "referans" versiyonunu tanıtacağını duyurdu. Üzerinde yüksek çözünürlüklü bir CMOS (Büyük ihtimal Sony üretimi 50MP sensör) sensör yer alacağı açıklanan orta format fotoğraf makinesi, aynı zamanda farklı çekim tarzları için yüksek tepki süresine (!) sahip olacak, hareketli LCD ekran ile gelecek ve herşey yolunda giderse bahar döneminde satışa sunulacak. Aynı zamanda bu sistem ile uyumlu ultra geniş açı lensler de hazırlayan firma, Q-Mout için de telephoto macro lensler ile karşımıza çıkacak.

Not: Görsel temsilidir.





Sony





Sony, CP+ 2014 kapsamında dört yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurabilir

Ricoh, Panasonic, Nikon ve Canon gibi firmalar yanında teknoloji devi Sony de CP+ 2014 fuarı için birçok duyuru planlayan firmalar arasında. Firmaya yakın kaynaklarından aldığı bilgiye göre kesin konuşan SonyAlphaRumors, bu doğrultuda Sony’nin muhtemel A6000 ve A79 (Mart ayına kayabilir) duyuruları yanında HX ve WX serisi dört yeni kompakt fotoğraf makinesini de görücüye çıkartacağını ifade ediyor. Eskiye oranla daha hızlı işlemci ve otomatik netleme hızı sunacağı belirtilen makinelerin, SLR-Benzeri gövde yapısına sahip olabileceği de düşünülüyor.







