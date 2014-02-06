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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Pentax / Ricoh

Ricoh, CP+ 2014 kapsamında yeni geliştirdiği orta format 645D modeli sergileyecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli firmalarından olan ve Pentax'ı satın almasıyla uzun süre gündemde büyük yer kaplayan Ricoh, CP+ 2014 fuarı kapsamında yeni geliştirdiği Pentax 645D orta forma fotoğraf makinesinin "referans" versiyonunu tanıtacağını duyurdu. Üzerinde yüksek çözünürlüklü bir CMOS (Büyük ihtimal Sony üretimi 50MP sensör) sensör yer alacağı açıklanan orta format fotoğraf makinesi, aynı zamanda farklı çekim tarzları için yüksek tepki süresine (!) sahip olacak, hareketli LCD ekran ile gelecek ve herşey yolunda giderse bahar döneminde satışa sunulacak. Aynı zamanda bu sistem ile uyumlu ultra geniş açı lensler de hazırlayan firma, Q-Mout için de telephoto macro lensler ile karşımıza çıkacak.
Not: Görsel temsilidir. 

Sony

Sony, CP+ 2014 kapsamında dört yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ricoh, Panasonic, Nikon ve Canon gibi firmalar yanında teknoloji devi Sony de CP+ 2014 fuarı için birçok duyuru planlayan firmalar arasında. Firmaya yakın kaynaklarından aldığı bilgiye göre kesin konuşan SonyAlphaRumors, bu doğrultuda Sony’nin muhtemel A6000 ve A79 (Mart ayına kayabilir) duyuruları yanında HX ve WX serisi dört yeni kompakt fotoğraf makinesini de görücüye çıkartacağını ifade ediyor. Eskiye oranla daha hızlı işlemci ve otomatik netleme hızı sunacağı belirtilen makinelerin, SLR-Benzeri gövde yapısına sahip olabileceği de düşünülüyor.



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malumatfuruş 5 yıl
Bu pentax yeminle dalga geçiyor arkadaş.
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Elefue 5 yıl
PENTAX 645D modeline VİDEO çekim özelliği gelsin yeter. MP ve FPS yi zaten geliştirirler.
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theyapici 5 yıl
ulan sony tv da yapamadın ama sensör olayını çözdün sonunda
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Ed - 5 yıl
FF yapmadılar yapmadılar, MF üzerinde çalışıyolarmış meğer. Allah seni davul etsin Pentax.
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl
Pentax ın geçmişten gelen orta format deneyimi var ve bu gelişme Fotoğraf Stüdyoları açısından gerçekten olumlu olabilir.
Beğendim
(Tabi makineyi görmek lazım çıkınca... )
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alcest 5 yıl Fujifilm Türkiye Mrk.
Yeni alet 50 mp cmos..


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