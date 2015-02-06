Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Şubat 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’dan gökyüzü fotoğrafçılığına özel bir D810 versiyonu gelebilir

Son dönemde FF (Tam Kare) gövde sayısını ciddi oranda arttıran önemli üreticilerden Nikon, Nikon Rumors sitesinin haberine göre gökyüzü fotoğrafçılığı için özel bir D810 versiyonu üzerinde çalışma gösteriyor. Önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulması beklenen fotoğraf makinesinin normale göre çok daha fazla “Hydrogen Alpha (Detaylar burada )” hassaslığına ve 5 kat daha uzun maksimum perde hızına sahip olacağı belirtiliyor. Benzer bir makineyi geçtiğimiz dönemde Canon’un “60Da” model ismiyle satışa sunması, Nikon’un “D810a” tarzı bir isimlendirme kullanabileceğini akıllara getiriyor.













Olympus





Olympus 8mm F/1.8 “Pro” lensini geliştirdiğini duyurdu, yeni 14-150mm F4.0-5.6 II’yi görücüye çıkarttı

Aynasız sistemin kilit oyuncularından Olympus, MFT sistem uyumlu balık gözü lensi 8mm F/1.8 “Pro” üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. MFT gövdelerde 16mm odak uzaklığı sunacak olan lens, Pro serisine dahil olacağı için toz ile yağmura karşı dayanıklı olacak ve yine geliştirilme süreci devam eden haznesiyle su altı çekimlerinde de kullanılabilecek. Firmanın yeni duyurduğu lens modeli 14-150mm F4.0-5.6 II ise ilk versiyona oranla kozmetik bazı değişiklikler alarak ZERO adı verilen optik kaplaması sayesinde yüksek çizilme dayanıklılığı, toz / nem koruması ve parlama önleme vaat ediyor. MFT sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen 14-150mm F4.0-5.6 II, tercih edilen MSC teknolojisiyle de sessiz ancak hızlı otomatik netleme sağlıyor. Yeni lenslerden 8mm F/1.8 “Pro” fiyatı belli olmasa da yaz aylarında, 14-150mm F4.0-5.6 II’nin ise 600$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.







