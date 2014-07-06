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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’nin kavisli sensörüyle çekilmiş ilk fotoğraf yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörünün yenilikçi firmalarından Sony’nin kısa süre önce kendisi görünen kavisli sensörlüyle çekilmiş ilk örnek fotoğraf (Yukarıda) da yayınladı. FF (Tam Kare / 43mm) fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlar ile tabletler (11mm) için olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırladığı belirtilen bu yeni sensör, SonyAlpaRumors’un söylediğine göre de ilk olarak 35mm F/1.8 Zeiss lensli yeni RX2 içerisinde karşımıza çıkacak. Kavisli olması nedeniyle standart CMOS sensörlere oranla merkezde 1.4 kat, köşelerde ise 2 kat daha yüksek hassaslık sunabilen sensör, yapısı itibariyle de eskiye oranla daha kompakt lenslerin üretilmesinin önünü açacak. Son gelen bilgilere göreyse köşelerde kararma (Vignetting) veya renk sapması yaşamayan sensör, ayrıca prototip haliyle Sony’nin hali hazırda kullanılan FF sensörleri kadar çözünürlük sunamıyor, Sony tarafından onayladığı kadarıyla seri üretime geçebilmek için hazır bekliyor, mevcut çözümlere oranla daha az kumlama (Noise) üretiyor ancak kendine uygun zoom lens üretimini oldukça zorlaştırıyor. (SAR)


Canon

DigitalRev TV, Canon 16-35mm f/4L IS USM lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf odaklı en güncel YouTube kanallarından DigitalRev TV, bu sefer Canon’un EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM ile beraber duyurusunu yaptığı geniş açı zoom lensi EF 16-35mm F4L IS USM’yi inceledi. IS yani görüntü sabitleme teknolojisiyle gelen ve bu sayede elde yapılan çekimlerde kullanıcılarına büyük avantaj sağlayabilen lens, genel olarak fotoğraf kalitesi ve kesinliğiyle de oldukça beğenildi. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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SEO-Uzmanı 4 yıl
Nikon 18-105
o bir efsane :D
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Polibot 4 yıl
Bir de Alpha 77 ii modelinin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli olsa tadından yenmez. Sony.tr sayfasında modeli 1 saniye gösterip hemen kapatıyorlar.
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theyapici 4 yıl
teşekkürler can sensör teknolojisinde sony bir cok markayı besleyen bir dev oldu her gün bir adım daha atıyor kavisli sensör de bunlardan biri. kai nin incelemesi her zamanki gibi eglenceli olmuş.
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serseri sirin 4 yıl
sony
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