Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Temmuz 2015"

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Canon
Canon'un gelecek duyurusu için 14 Ağustos tarihine işaret ediliyor
Sektörün önemli firmalarından Canon, CanonRumors'un son haberine göre 12 Ağustos tarihinde yeni DSLR fotoğraf makinesi ile iki adet lens duyurusu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şimdilik ürünlerin detayları bilinmiyor olsa da, gövde tarafında 5D Mark IV beklenmiyor ve Rebel serisi bir model öngörülüyor. Lens tarafında ise şimdilik EF 35mm F/1.4 L II beklentiler dahilinde bulunuyor.
Canon, EOS 5DS ile 5DS R için tavsiye ettiği lensleri yayınladı
50.3MP çözünürlüğündeki sensörleriyle dikkatleri üzerine çeken Canon'nun en yeni DSLR fotoğraf makineleri EOS 5DS ile EOS 5DS R, şirketin yayınladığı listeye göre aşağıda yer alan Canon lens modelleriyle tam performans gösterebiliyor;
Zoom
- EF 8-15mm f/4L Fisheye USM
- EF 11-24mm f/4L USM
- EF 16-35mm f/4L IS USM
- EF 24-70mm f/2.8L II USM
- EF 24-70mm f/4L IS USM
- EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
- EF 70-200mm f/4L USM
- EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM
- EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
- EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4x
Geniş açı sabit odak uzaklığı
- TS-E 17mm f/4L
- TS-E 24mm f/3.5L II
- EF 24mm f/1.4L II USM
- EF 24mm f/2.8 IS USM
- EF 28mm f/2.8 IS USM
- EF 35mm f/2 IS USM
Standard sabit odak uzaklığı
- EF 40mm f/2.8 STM
- EF 50mm f/1.2L USM
- EF 50mm f/1.4 USM
- EF 50mm f/1.8 II
- EF 50mm f/2.5 Compact Macro
Telephoto sabit odak uzaklığı
- EF 85mm f/1.2L II USM
- EF 85mm f/1.8 USM
- TS-E 90mm f/2.8
- EF 100mm f/2 USM
- EF 100mm f/2.8 Macro USM
- EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
- EF 135mm f/2.0L USM
- EF 200mm f/2L II USM
- EF 200mm f/2.8L II USM
- EF 300mm f/2.8L IS II USM
- EF 400mm f/2.8L IS II USM
- EF 400mm f/4 DO IS II USM
- EF 500mm f/4L IS II USM
- EF 600mm f/4L IS II USM
- EF 800mm f/5.6L IS USM
İnceleme
The CameraStoreTV, Tamron SP 15-30mm F2.8 VC incelemesini yayınladı
YouTube'un video ve fotoğraf odaklı sevilen kanallarından The CameraStoreTv, bu sefer konuk bir sunucu (Kyle Marquardt) tarafından gerçekleştirilen Tamron SP 15-30mm F2.8 VC lens incelemesini yayınladı. Canon tarafındaki rakibiyle karşılaştırılan ve yüksek megapiksel değerlerine uygun olduğu belirtilen lensin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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