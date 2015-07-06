Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Temmuz 2015"

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Canon

Canon'un gelecek duyurusu için 14 Ağustos tarihine işaret ediliyor

Sektörün önemli firmalarından Canon, CanonRumors'un son haberine göre 12 Ağustos tarihinde yeni DSLR fotoğraf makinesi ile iki adet lens duyurusu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şimdilik ürünlerin detayları bilinmiyor olsa da, gövde tarafında 5D Mark IV beklenmiyor ve Rebel serisi bir model öngörülüyor. Lens tarafında ise şimdilik EF 35mm F/1.4 L II beklentiler dahilinde bulunuyor.

Canon, EOS 5DS ile 5DS R için tavsiye ettiği lensleri yayınladı

50.3MP çözünürlüğündeki sensörleriyle dikkatleri üzerine çeken Canon'nun en yeni DSLR fotoğraf makineleri EOS 5DS ile EOS 5DS R, şirketin yayınladığı listeye göre aşağıda yer alan Canon lens modelleriyle tam performans gösterebiliyor;

Zoom

EF 8-15mm f/4L Fisheye USM

EF 11-24mm f/4L USM

EF 16-35mm f/4L IS USM

EF 24-70mm f/2.8L II USM

EF 24-70mm f/4L IS USM

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

EF 70-200mm f/4L USM

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4x

Geniş açı sabit odak uzaklığı

TS-E 17mm f/4L

TS-E 24mm f/3.5L II

EF 24mm f/1.4L II USM

EF 24mm f/2.8 IS USM

EF 28mm f/2.8 IS USM

EF 35mm f/2 IS USM

Standard sabit odak uzaklığı

EF 40mm f/2.8 STM

EF 50mm f/1.2L USM

EF 50mm f/1.4 USM

EF 50mm f/1.8 II

EF 50mm f/2.5 Compact Macro

Telephoto sabit odak uzaklığı

EF 85mm f/1.2L II USM

EF 85mm f/1.8 USM

TS-E 90mm f/2.8

EF 100mm f/2 USM

EF 100mm f/2.8 Macro USM

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

EF 135mm f/2.0L USM

EF 200mm f/2L II USM

EF 200mm f/2.8L II USM

EF 300mm f/2.8L IS II USM

EF 400mm f/2.8L IS II USM

EF 400mm f/4 DO IS II USM

EF 500mm f/4L IS II USM

EF 600mm f/4L IS II USM

EF 800mm f/5.6L IS USM

İnceleme

The CameraStoreTV, Tamron SP 15-30mm F2.8 VC incelemesini yayınladı

YouTube'un video ve fotoğraf odaklı sevilen kanallarından The CameraStoreTv, bu sefer konuk bir sunucu (Kyle Marquardt) tarafından gerçekleştirilen Tamron SP 15-30mm F2.8 VC lens incelemesini yayınladı. Canon tarafındaki rakibiyle karşılaştırılan ve yüksek megapiksel değerlerine uygun olduğu belirtilen lensin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.