Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony

DSLR gövde yapısına sahip olarak çıkması beklenen NEX serisi fotoğraf makinesinin adı "ILC-3000" olabilir

Ünlü elektronik firması Sony'nin kullanıcılar tarafından yüksek oranda beğenilen NEX ailesi içine eklenmesi beklenen ve DSLR gövde yapısıyla hazırlandığı söylenen yeni E-Mount fotoğraf makinesinin ILC-3000 ismine sahip olabileceği konuşuluyor. SonyAlphaRumors sitesi edindiği bu bilgiye yüksek doğruluk oranı veriyor olsa da, Sony'nin bu tarz bir isimlendirmeye sahip fotoğraf makinesi piyasaya sunacağına diğer fotoğraf otoriteleri fazla şans vermiyor.





Olympus

Olympus EM-1 modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda ilk bilgileri gelen Olympus E-M1 MFT fotoğraf makinesi hakkında yeni bir çizim görseli ortaya çıktı. Makineyi test etme imkanı bulan bir kişi tarafından PhotoRumors internet sitesine gönderilen çizim üzerinde, makinenin yeni olarak gövdesinde taşıdığı butonlar, giriş çıkış portları ve tasarımsal özellikleri hakkında bilgiler yer alıyor. Eylül ayının ikinci haftasında resmi olarak duyurulabileceği konuşulan Olympus E-M1, teknik olarak 16MP sensöre, 81 AF noktasına, 3-inç hareketli ekrana, elektronik vizöre, 10 FPS seri çekim hızına, dahili Wi-Fi desteğine ve hali hazırda satılmakta olan EM-5 modeline benzer gövde yapısına sahip olabilir.



