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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ağustos 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sektörel

CIPA verilerine göre aynasız fotoğraf makinesi nakliyatı artıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kompakt gövdelerinde sundukları yüksek performans ile dikkatleri üzerine çeken aynasız fotoğraf makineleri, CIPA (Japonya merkezli) ajansının yayınlandığı verilere göre gün geçtikçe daha çok popüler hale geliyor. Genel olarak DSLR fotoğraf makinelerinin düşüşte, aynasız fotoğraf makinelerinin ise yavaş yavaş yükselişte olduğunu belirten ajans, aynasız fotoğraf makinelerinin çok benimsenemediği Amerika ve Avrupa da bile %18 ile %10 civarlarında bir nakliyatı artışının yaşandığını belirtiyor. Liderliği henüz elinden bırakmayan DSLR sistem fotoğraf makinelerinin geleceği tehlikede görünürken, bildiğiniz gibi Nikon, Canon, Panasonic, Olympus, Pentax / Ricoh Fujifilm, Samsung ve özellikle Sony gibi büyük firmalar aynasız sisteme ciddi yatırımlar yapıyor.


Olympus

Olympus E-LP7’nin geleceği dair yeni bir kanıt daha ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus’un Eylül ayında satışa sunması beklenen PEN serisi fotoğraf makinesi E-PL7’nin gerçek olduğunu kanıtlayan yeni bir kanıt daha ortaya çıktı. Görseli yukarıda yer alan Tayvan merkezli Wi-Fi sertifikasında görülen E-LP7, tahminler doğru çıkarsa da aşağıda yer alan teknik detaylarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

  • 16MP Live MOS sensör
  • ISO 100 ayarı
  • TruePic VII görüntü işlemcisi
  • 81 AF noktası
  • Saniyede 8 kare seri çekim
  • 3-inç. 1.040 milyon nokta LCD ekran
  • 3 eksenli görüntü sabitleme sistemi
  • Yeni filtreler
  • Dahili Wi-Fi
  • Yeni akıllı telefon uygulaması
  • 115 x 67x 39mm boyut
  • 357 gram ağırlık
  • SDHC, SDXC (UHS-I) hafıza kartı desteği
  • Gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği



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ezimuse 4 yıl
Profesyonellerin kesimine aynasızlar giremeyecek. Odaklama yok iso kalitesi çok yeterli değil. Lensler yeterli değil.
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serkanozg 4 yıl
kardeşim ne zaman ki lensler hafifler aynasızlar öne geçer. makine hafif lens ağır denge sıfır
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First_Person 4 yıl
Aynasız nakliyatları yılbaşı öncesinde artış göstermiş. İndirim ve alış veriş sezonunda. DSLR nakliyatları ise bahar aylarında tırmanışa geçmiş, yazın yüksek seyretmiş. Yılbaşı öncesi tekrar artmış, hemen sonrasında gerilemiş. Fotoğraf sezonu ve alış veriş sezonunda.

İnsanların gözündeki "kaliteli fotoğraf = DSLR" imajı hala kırılamadı sanırım. Aynasızların gücünü biz konunun meraklıları biliyoruz. Kendi geçmişimden örnek verecek olursam ben ilk DSLR'mi alıp bu işe girerken sony NEX serisini zaten çıkmıştı. Ama ben onların DSLR kalitesinde fotoğraf verebildiğini bilmiyordum. Çirkin, karışık, kompakt makineler, teknolojik oyuncaklar gibi gözükmüştü gözüme. Gittim 550D aldım.
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