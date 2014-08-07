Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ağustos 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sektörel





CIPA verilerine göre aynasız fotoğraf makinesi nakliyatı artıyor

Kompakt gövdelerinde sundukları yüksek performans ile dikkatleri üzerine çeken aynasız fotoğraf makineleri, CIPA (Japonya merkezli) ajansının yayınlandığı verilere göre gün geçtikçe daha çok popüler hale geliyor. Genel olarak DSLR fotoğraf makinelerinin düşüşte, aynasız fotoğraf makinelerinin ise yavaş yavaş yükselişte olduğunu belirten ajans, aynasız fotoğraf makinelerinin çok benimsenemediği Amerika ve Avrupa da bile %18 ile %10 civarlarında bir nakliyatı artışının yaşandığını belirtiyor. Liderliği henüz elinden bırakmayan DSLR sistem fotoğraf makinelerinin geleceği tehlikede görünürken, bildiğiniz gibi Nikon, Canon, Panasonic, Olympus, Pentax / Ricoh Fujifilm, Samsung ve özellikle Sony gibi büyük firmalar aynasız sisteme ciddi yatırımlar yapıyor.









Olympus





Olympus E-LP7’nin geleceği dair yeni bir kanıt daha ortaya çıktı

Olympus’un Eylül ayında satışa sunması beklenen PEN serisi fotoğraf makinesi E-PL7’nin gerçek olduğunu kanıtlayan yeni bir kanıt daha ortaya çıktı. Görseli yukarıda yer alan Tayvan merkezli Wi-Fi sertifikasında görülen E-LP7, tahminler doğru çıkarsa da aşağıda yer alan teknik detaylarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.





16MP Live MOS sensör

ISO 100 ayarı

TruePic VII görüntü işlemcisi

81 AF noktası

Saniyede 8 kare seri çekim

3-inç. 1.040 milyon nokta LCD ekran

3 eksenli görüntü sabitleme sistemi

Yeni filtreler

Dahili Wi-Fi

Yeni akıllı telefon uygulaması

115 x 67x 39mm boyut

357 gram ağırlık

SDHC, SDXC (UHS-I) hafıza kartı desteği

Gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği







