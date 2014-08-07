Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ağustos 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sektörel
CIPA verilerine göre aynasız fotoğraf makinesi nakliyatı artıyor
Kompakt gövdelerinde sundukları yüksek performans ile dikkatleri üzerine çeken aynasız fotoğraf makineleri, CIPA (Japonya merkezli) ajansının yayınlandığı verilere göre gün geçtikçe daha çok popüler hale geliyor. Genel olarak DSLR fotoğraf makinelerinin düşüşte, aynasız fotoğraf makinelerinin ise yavaş yavaş yükselişte olduğunu belirten ajans, aynasız fotoğraf makinelerinin çok benimsenemediği Amerika ve Avrupa da bile %18 ile %10 civarlarında bir nakliyatı artışının yaşandığını belirtiyor. Liderliği henüz elinden bırakmayan DSLR sistem fotoğraf makinelerinin geleceği tehlikede görünürken, bildiğiniz gibi Nikon, Canon, Panasonic, Olympus, Pentax / Ricoh Fujifilm, Samsung ve özellikle Sony gibi büyük firmalar aynasız sisteme ciddi yatırımlar yapıyor.
Olympus
Olympus E-LP7’nin geleceği dair yeni bir kanıt daha ortaya çıktı
Olympus’un Eylül ayında satışa sunması beklenen PEN serisi fotoğraf makinesi E-PL7’nin gerçek olduğunu kanıtlayan yeni bir kanıt daha ortaya çıktı. Görseli yukarıda yer alan Tayvan merkezli Wi-Fi sertifikasında görülen E-LP7, tahminler doğru çıkarsa da aşağıda yer alan teknik detaylarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.
- 16MP Live MOS sensör
- ISO 100 ayarı
- TruePic VII görüntü işlemcisi
- 81 AF noktası
- Saniyede 8 kare seri çekim
- 3-inç. 1.040 milyon nokta LCD ekran
- 3 eksenli görüntü sabitleme sistemi
- Yeni filtreler
- Dahili Wi-Fi
- Yeni akıllı telefon uygulaması
- 115 x 67x 39mm boyut
- 357 gram ağırlık
- SDHC, SDXC (UHS-I) hafıza kartı desteği
- Gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği
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İnsanların gözündeki "kaliteli fotoğraf = DSLR" imajı hala kırılamadı sanırım. Aynasızların gücünü biz konunun meraklıları biliyoruz. Kendi geçmişimden örnek verecek olursam ben ilk DSLR'mi alıp bu işe girerken sony NEX serisini zaten çıkmıştı. Ama ben onların DSLR kalitesinde fotoğraf verebildiğini bilmiyordum. Çirkin, karışık, kompakt makineler, teknolojik oyuncaklar gibi gözükmüştü gözüme. Gittim 550D aldım.