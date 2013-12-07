Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Aralık 2013"

5 yıl
349
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samyang

Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS SC ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Resmi duyurusu dün yapılan Samyang’ın teknik olarak F/2.8 maksimum, F/22 minimum diyafram değerine, 6 diyafram bıçağına, 14 element 10 grup optik dizilime, 0.25m minimum netleme mesafesine, 77 mm filtre çapına, 580 gram ağırlığa ve 77mm uzunluğa sahip yeni manuel lensi 10mm F2.8 ED AS NCS SC ile çekilmiş 4 adet örnek fotoğraf yayınladı. Sony NEX-7 ve Canon 60D üzerine çekilen fotoğraflara buradan ulaşarak ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.


Fujifilm

Tamamen siyah renkli Fujifilm X100s, CES 2014 kapsamında duyuruluyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in gri ve siyah karışımı retro görünümlü fotoğraf makinesi X100s, gelen yeni bilgilere göre siyahlara bürünmüş haliyle CES 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak. FujiRumors ayrıca, tam siyah renkli X100s ile beraber X-Trans sensöre sahip suya karşı dayanıklı başka fotoğraf makinelerinin de duyurulabileceğini belirtiliyor.



Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Creative Airwave & Airwave HD Kablosuz Hoparlör Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Özü sözü bir" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim