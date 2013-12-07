Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samyang





Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS SC ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Resmi duyurusu dün yapılan Samyang’ın teknik olarak F/2.8 maksimum, F/22 minimum diyafram değerine, 6 diyafram bıçağına, 14 element 10 grup optik dizilime, 0.25m minimum netleme mesafesine, 77 mm filtre çapına, 580 gram ağırlığa ve 77mm uzunluğa sahip yeni manuel lensi 10mm F2.8 ED AS NCS SC ile çekilmiş 4 adet örnek fotoğraf yayınladı. Sony NEX-7 ve Canon 60D üzerine çekilen fotoğraflara buradan ulaşarak ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.









Fujifilm





Tamamen siyah renkli Fujifilm X100s, CES 2014 kapsamında duyuruluyor

Fujifilm’in gri ve siyah karışımı retro görünümlü fotoğraf makinesi X100s, gelen yeni bilgilere göre siyahlara bürünmüş haliyle CES 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak. FujiRumors ayrıca, tam siyah renkli X100s ile beraber X-Trans sensöre sahip suya karşı dayanıklı başka fotoğraf makinelerinin de duyurulabileceğini belirtiliyor.







