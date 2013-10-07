Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Pentax

Pentax'ın K-3 isimli yeni fotoğraf makinesi için elde edilen görsel sayısı artıyor

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Pentax'ın 20 MP çözünürlüğünde AA filtresi olmayan APS-C sensöre, yeni geliştirilen PRIME III görüntü işlemcisine, saniyede 8.3 kare seri çekim hızına, 20 milyon perde ömrüne, 100% kapsama alanına sahip vizöre, dört durak avantaj sağlayan dahili görüntü sabitleme teknolojisine, USB 3.0 bağlantı yuvasına, Full HD 30p / 60i video çekim kapasitesine, yeni flaş sistemine, hepsi çapraz ve takip yeteneğine sahip otomatik netleme sistemine, 86K RGB ışık ölçüm sistemine, 800 gram ağırlığa ve siyah ile gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı belirtilen K3, gövde olarak 1300$, DA 18-135mm lens modeliyle ise 1650$ fiyat etiketleriyle 8 Ekim tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Daha önce de olduğu gibi yine Digicame-info tarafından yayınlanan yeni görseller ise, daha öncekilere göre çok daha yüksek çözünürlüğe sahipler ve makinenin genel hatlarını çok daha iyi gözler önüne seriyorlar.

Sony

DigitalRev, Sony QX100 lens-kamera modeli için video inceleme yayınladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer Sony'nin geçtiğimiz aylardan duyurdu QX10 ve QX100 lens kamera modellerinden üst seviyede bulunana QX100 modelini inceledi. Teknik olarak 1-inç Exmor R CMOS sensör ve 3.6 kat optik yakınlaştırma sağlayan F1.8-4.9 diyaframlı 28-100mm odak uzaklığına sahip Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lens ile gelen QX100, videoda da görebileceğiniz gibi iOS 7 cihazlar ile bazı bağlantı problemleri yaşıyor ve bu sorunların resmi olarak yakın zamanda yapılacak bir güncelleme ile çözüleceği belirtiliyor.