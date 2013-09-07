Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Eylül 2013"

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Sony

Sony, önümüzdeki beş ay içerisinde üç yeni E-Mount NEX serisi FF fotoğraf makinesi ile karışımıza çıkabilir

Son zamanlarda görüntüleme sektörüne ciddi oranda yatırım yapan ve NEX serisi ile büyük bir başarı yakalayan Sony, SonyAlpaRumors sitesinin sağlam kaynaklara dayandırdığı habere göre önümüzdeki beş ay içerisinde üç yeni E-Mount NEX serisi FF fotoğraf makinesini resmi olarak duyurabilir. Gövde olarak NEX-7 ile benzer özelikler ile gelmesi beklenen ilk modelin 3500$, orta seviye modelin 2000$ ve Nikon D600 / Canon 6D DSLR fotoğraf makineleri karşısına çıkartılması beklenen modelin ise 2000$ civarında bir fiyat etiketiyle satılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.





Sony, QX100 lens kamera modeli ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü örnek fotoğraflar yayınladı

IFA 2013 fuarı kapsamında resmi olarak tanıtılan ve akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitesini farklı bir seviyeye taşıyan QX100 ve QX10, ortaya koyduğu sonuçlarla da beğeni topluyor. Teknik olarak Sony RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olarak gelen QX100 modeli hakkında yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yayınlayan Sony, bu yeni cihazının neler yapabildiğini gözler önüne seriyor.





Yayınlanan örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. Firma tarafından QX10 modeli hakkında yüksek çözünürlüklü örnekler henüz yayınlanmadı.