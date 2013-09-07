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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Sony, önümüzdeki beş ay içerisinde üç yeni E-Mount NEX serisi FF fotoğraf makinesi ile karışımıza çıkabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son zamanlarda görüntüleme sektörüne ciddi oranda yatırım yapan ve NEX serisi ile büyük bir başarı yakalayan Sony, SonyAlpaRumors sitesinin sağlam kaynaklara dayandırdığı habere göre önümüzdeki beş ay içerisinde üç yeni E-Mount NEX serisi FF fotoğraf makinesini resmi olarak duyurabilir. Gövde olarak NEX-7 ile benzer özelikler ile gelmesi beklenen ilk modelin 3500$, orta seviye modelin 2000$ ve Nikon D600 / Canon 6D DSLR fotoğraf makineleri karşısına çıkartılması beklenen modelin ise 2000$ civarında bir fiyat etiketiyle satılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

Sony, QX100 lens kamera modeli ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
IFA 2013 fuarı kapsamında resmi olarak tanıtılan ve akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitesini farklı bir seviyeye taşıyan QX100 ve QX10, ortaya koyduğu sonuçlarla da beğeni topluyor. Teknik olarak Sony RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olarak gelen QX100 modeli hakkında yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yayınlayan Sony, bu yeni cihazının neler yapabildiğini gözler önüne seriyor. 

Yayınlanan örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. Firma tarafından QX10 modeli hakkında yüksek çözünürlüklü örnekler henüz yayınlanmadı.

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DH Misafiri 5 yıl
dropbox.com/...
suluboya mı komik?
qx10'nun fotğorafı kat kat daha iyi one'dan.
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cinematic 5 yıl
Israrla FF NEX beklemekteyim. Bu yüzden Zeiss lenslerinden almadım. İyi bir lens ile 2000 dolar civarı altına bulursam hayatta kaçırmam.
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orjSin 5 yıl
e-mount fullframe için lens yok ki. bu yeni ff lerin kutularından a-mounte-mount çevirici çıkar heralde artık.
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theyapici 5 yıl
nexler in bazıları iyi ama şu aparat olayı kompakt makine islevi ve sensör boyutu gereksiz gibi
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CanTnçr 5 yıl orjSin
orjSin

e-mount fullframe için lens yok ki. bu yeni ff lerin kutularından a-mounte-mount çevirici çıkar heralde artık.

Makineler ile beraber E-Mount FF lenslerin de duyurulması bekleniyor. Boş bırakmayacaklar modelleri
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AERN 5 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler.
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İnsan Çakması 5 yıl
QX100 modelinde karıncalanma yok. Renkleri çokta iyi göstermiyor.
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matmuhendisi 5 yıl
bi vodafone reklamında soğumuştum bide şimdi türkcell reklamında soğudum siteden
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Quattro 5 yıl
Xperia Z1'de f2 aperture 1/2,3" sensör var qx10'da da aynı büyüklükte fakat diyafram daha büyük başlıyor.
QX10 zoom istemeyenler için biraz gereksiz oldu gibi.
Ayrıca Mesut Çevik twitterdan qx10'un gece fotosunu paylaştı. Suluboya tablosu gibi geldi bana.
Detay namına pek birşey yok.
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ozturert 5 yıl Quattro
Quattro

Xperia Z1'de f2 aperture 1/2,3" sensör var qx10'da da aynı büyüklükte fakat diyafram daha büyük başlıyor.
QX10 zoom istemeyenler için biraz gereksiz oldu gibi.
Ayrıca Mesut Çevik twitterdan qx10'un gece fotosunu paylaştı. Suluboya tablosu gibi geldi bana.
Detay namına pek birşey yok.

Aynen öyle. QX10 bildiğin 16MP'lik kompakt makine, suluboya çekmesi normal

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