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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Eylül 2015"

3 yıl
2,3b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon'dan 2016 yılında FF aynasız fotoğraf makinesi gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün büyük ismi Canon, CanonWatch'ın son haberine göre 2016 yılında FF (Tam Kare) sensörlü bir aynasız fotoğraf makinesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İlk prototipinin hazır olduğu ve Canon laboratuarları içerisinde denendiği belirtilen modelin, diğer detayları hakkında şimdilik hiç bir bilgi bulunmuyor ancak bu fotoğraf makinesinin Canon'un aynasız pazar için ilk gerçek adımı olması bekleniyor.
Sony

Sony'nin video odaklı yeni kamerası hakında son bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme tarafında büyük işlere imza atan Sony, bildiğiniz üzere 11 Eylül tarihinde yeni bir FS serisi kamera duyursuna hazırlanıyor. SonyAlphaRumors sitesinin son haberine göreyse E-Bayonet bu kamera modeli, bünyesinde A7s'de de yer alan sensörü kullanıyor ve dahili olarak 4K video çekimi gerçekleştirebiliyor. Kameranın tüm detayları içinse biraz daha beklememiz gerekiyor.

Sony'den iki yeni lens güncellemesi bekleniyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'e yakın çok önemli kaynakları bulunan SonyAlphaRumors, şirketin yakın zaman içerisinde 135mm f/1.8 ve 85mm f/1.4 A-Bayonet lenslerini güncelleyeceğini söyledi. Yeni modeller eskiye oranla çok daha iyi otomatik netleme performansı ortaya koyacak ancak optik bir farklılık taşımayacak.
Sony A6000'nin fiyatında çok ciddi indirimler yapılmaya başlandı 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin fiyat performansı oranı en yüksek aynasız fotoğraf makineleri arasında yer alan A6000, Amerika'nın önde gelen çevrimiçi satış kanaları Amazon, Adorama ve BHphoto üzerinde ciddi fiyat indirimleri almaya başladı. Uzun zamandır yenilenmesi beklenen A6000, görünüşe bakılırsa yolun sonuna doğru geliyor. Yerine beklenen A6100'ün teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;
  • A6000'den farklı 24.3 MP sensör
  • 100-51,200 ISO aralığı
  • AF takibiyle saniyede 15 kare seri çekim hızı
  • 4K modunda saniyede 30 kare seri çekim hızı (Panasonic Lumix G7'de de olduğu gibi çözünürlük düşürerek)
  • Hareketli 3-inç 1.04 milyon piksel dokunmatik olmayan ekran
  • 2.8 milyon piksel OLED elektronik vizör
  • Mikrofon çıkışı
  • Tri-navi kontrol sistemi
  • Magnezyum alaşım gövde
  • 1/32000 elektronik perde hızı
  • 10 dakika limitli 4K video kayıt
  • IBIS yok (Görüntü sabitleme)
  • Suya dayanıklı gövde yok
Günün tartışma konusu: Aynasız fotoğraf makinesi pazarında geri kalan Canon'un atması gereken adımlar ve firmadan beklentileriniz nelerdir ? Görüşlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz.

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Elefue 3 yıl
Beklentilerim



##**Standart EF ve EF-S lenslerinin de kullanılabildiği aynasız makineler sınıfı oluşturmak. {Profesyonel kullanım için EF-M lensleri çok yetersiz}



##**60D ve 7D nin bulunduğu yarı profesyonel sınıfı APS-H sensörlerle güncellemek.

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Arranger. 3 yıl
Dinamik aralık konusuna öncelik vermeliler.
Aynasız fotoğraf makinesi pazarında geri kalan Canon'un atması gereken adımlar ve firmadan beklentileriniz nelerdir ?

youtube.com/...
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shimoda 3 yıl
M3 gibi rangefinder biçimli degil, SL1 (100D) gibi bir aynasiz isteriz.
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THUGGER 3 yıl
Canon fotograf konusunda lokomatiflerin basi.
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Asarhaddon 3 yıl
M3 gibi rakiplerinin gerisinde ama fiyat olarak onların ilerisinde bir model çıkarırsa sonuç yine hüsran olacaktır.
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filteke 3 yıl
Sony bu konuda çok ileride
Canon piyasaya tek değil iki yada daha fazla ürünle birlikte girmeli
Sony gibi yenilikler getirmeli ve fiyat olarak ucuza gitmeli, eğer farklı bir yol izlerse aynasız pazarda kendine az yer bulacak
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