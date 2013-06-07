Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Leica

Leica'nın beklenen Mini M fotoğraf makinesi hakkında teknik bilgiler ve yeni görseller ortaya çıktı

Leica'nın resmi sitesi üzerinde kutusunu yavaş yavaş açtığı ve isminin X Vario Type 107 ya da Mini M olacağı belirtilen yeni fotoğraf makinesi hakkında ortaya çıkan teknik bilgileri şu şekilde;

16.5MP APS-C CMOS sensör

Leica Vario Elmar 1:3.5-6.4/18-46mm ASPH lens

30cm minimum netleme mesafesi

100-12,500 ISO aralığı

Maksimum 1/2000 perde hızı

3-inç 921 nokta LCD ekran

Full HD video çekim kapasitesi

Dahili flaş

360 kare batarya ömrü

133 x 73 x 95mm gövde ölçüleri

679 gram ağırlık

buradan ulaşabilirsiniz. Almanya'da üretildiği belirtilen ve 2500 Euro civarında fiyata sahip olması beklenen Leica X Vario Type 107 ya da Mini M, 11 Haziran tarihinde resmi olarak duyurulacak. Makine hakkında ortaya çıkan diğer görsellereulaşabilirsiniz.

Canon

Canon, EOS 101 isimli video eğitim serisini duyurdu

Canon marka DSLR fotoğraf makinesi sahiplerinin fotoğraf tekniklerini arttırmak, farklı durumlar altında daha iyi fotoğraflar çekmelerini sağlamak ve genel olarak fotoğrafçılık hakkında eğitimler vermek amacıyla EOS 101 isimli video eğitim serisine başladığını duyuran Canon, bu tarz eğitim uygulamalarına önem vermeye devam ediyor.

Yayınlanan EOS 101 eğitim serisine Canon'un resmi YouTube hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.





Nikon

DpReview, Nikon'un üst seviye Coolpix A fotoğraf makinesi için yaptığı incelemeyi yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden DpReview, Nikon'un üst seviye Coolpix A fotoğraf makinesi için yaptığı incelemeyi yayınladı. Ortalama skoru %75 olan Coolpix A, site tarafından 28mm sabit lensi ve ortaya koyduğu fotoğraf kalitesi ile beğeni topladı. DpReview tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



