Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Haziran 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Leica
Leica'nın beklenen Mini M fotoğraf makinesi hakkında teknik bilgiler ve yeni görseller ortaya çıktı
Leica'nın resmi sitesi üzerinde kutusunu yavaş yavaş açtığı ve isminin X Vario Type 107 ya da Mini M olacağı belirtilen yeni fotoğraf makinesi hakkında ortaya çıkan teknik bilgileri şu şekilde;
- 16.5MP APS-C CMOS sensör
- Leica Vario Elmar 1:3.5-6.4/18-46mm ASPH lens
- 30cm minimum netleme mesafesi
- 100-12,500 ISO aralığı
- Maksimum 1/2000 perde hızı
- 3-inç 921 nokta LCD ekran
- Full HD video çekim kapasitesi
- Dahili flaş
- 360 kare batarya ömrü
- 133 x 73 x 95mm gövde ölçüleri
- 679 gram ağırlık
Almanya'da üretildiği belirtilen ve 2500 Euro civarında fiyata sahip olması beklenen Leica X Vario Type 107 ya da Mini M, 11 Haziran tarihinde resmi olarak duyurulacak. Makine hakkında ortaya çıkan diğer görsellere buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Canon, EOS 101 isimli video eğitim serisini duyurdu
Canon marka DSLR fotoğraf makinesi sahiplerinin fotoğraf tekniklerini arttırmak, farklı durumlar altında daha iyi fotoğraflar çekmelerini sağlamak ve genel olarak fotoğrafçılık hakkında eğitimler vermek amacıyla EOS 101 isimli video eğitim serisine başladığını duyuran Canon, bu tarz eğitim uygulamalarına önem vermeye devam ediyor.
Yayınlanan EOS 101 eğitim serisine Canon'un resmi YouTube hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Nikon
DpReview, Nikon'un üst seviye Coolpix A fotoğraf makinesi için yaptığı incelemeyi yayınladı
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden DpReview, Nikon'un üst seviye Coolpix A fotoğraf makinesi için yaptığı incelemeyi yayınladı. Ortalama skoru %75 olan Coolpix A, site tarafından 28mm sabit lensi ve ortaya koyduğu fotoğraf kalitesi ile beğeni topladı. DpReview tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
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Leica saçma sapan şeyler yapıyor :)
Adamlar aslında para kazanmak istiyorlar... Onu da isimle yapmaya çalışıyorlar :)