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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Leica

Leica, yeni geliştirdiği aksesuar ürünlerini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli firmalarından Leica, kendi markasını taşıyan yumuşak deklanşör butonları ve 32GB’lık SD hafıza kartını duyurdu. Deklanşöre daha kolay basmak için hazırlanan butonları farklı tasarım ve 12mm ile 8mm kalınlık değerleriyle hazırlayan firma, 32GB’lık hafıza kartını ise saniyede 17MB yazma ile saniyede 24MB okuma hızlarıyla hazırlamış durumda. Butonlar 65$ fiyat etiketine sahipken, 32GB’lık hafıza kartı ise 90$ fiyat etiketiyle kısa zaman içerisinde satışa çıkıyor. Ürünlerin limitli sayıda üretildiğini de gelen bilgiler arasında yer alıyor. (LR)


Canon

Canon 7D’nin Haziran ayı sonunda üretimi durdurulmuş modeller arasına gireceği belirtiliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un uzun zamandır piyasada yer alan ve 7D Mark 2 ile yenilenmesi beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D, CanonRumors’un haberine göre Haziran ayı sonunda üretimi durdurulmuş modeller arasına geçiş yapacak. Teknik detayları halen tam olarak bilinmeyen 7D Mark 2’nin Canon Rumors tarafından 2014 Dünya Kupası kapsamında prototip versiyonlar ile deneneceği söylenirken, Canon Watch sitesine göreyse Brezilya’daki profesyonel fotoğrafçılardan alınan bilgiler doğrultusunda böyle bir deneme süreci hayata geçmeyecek. Firmanın APS-C sensörlü amiral gemisi olması beklenen 7D Mark 2, bir diğer tahmine göreyse Photokina kapsamında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. 

Not: Görsel temsilidir. (CW) / (CR)


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ulan64ude 4 yıl
leica deklanşör kola kapağı gibi

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outspoken 4 yıl
Profosyonel makineleri daha çok akıllı telefonla senkronize eden aksesurlar yaparlarsa daha mantıklı olur.Çoğu insan fotoğraflarını çekip paylaşmak istiyor.Samsung bu konuda epey yol aldı.
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stradivardi 4 yıl
Deklanşör butonu çok hoşmuş ya Makinaya renk katmış Ne kadar etkilidir kullanışlıdır bilinmez ama göze hitap ediyor En azından beninkine
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