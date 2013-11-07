Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm

Fujifilm, X-Mount lensleri için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

X Serisi fotoğraf makineleri ile başarılı bir çizgi yakalayan Fujifilm, yayınladığı güncelleme ile X-Mout lens modellerini (XF14mmF2.8 R, XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS, XF35mmF1.4 R, XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS, XF60mmF2.4 R Macro ve XC16-50mmF3.5-5.6 OIS) Ekim ayı içerisinde tanıttığı X-E2 fotoğraf makinesi ile tam uyumlu hale getirdi. Yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.









Nikon





Nikon’un Df isimli yeni fotoğraf makinesi hakkında ilk video incelemeler

Nikon’un resmi duyurusunu salı günü yaptığı yeni DSLR fotoğraf makinesi Df, fotoğraf dünyasının geneline bakıldığı zaman hem beğenildi hem de büyük eleştirilere maruz kaldı. İşte bu model için de birçok farklı tanıtım videosu yayınladı. Makinenin daha çok gövde özelliklerinin irdelendiği bu videoları aşağıda izleyebilirsiniz.



