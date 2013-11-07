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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Fujifilm
Fujifilm, X-Mount lensleri için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X Serisi fotoğraf makineleri ile başarılı bir çizgi yakalayan Fujifilm, yayınladığı güncelleme ile X-Mout lens modellerini (XF14mmF2.8 R, XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS, XF35mmF1.4 R, XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS, XF60mmF2.4 R Macro ve XC16-50mmF3.5-5.6 OIS) Ekim ayı içerisinde tanıttığı X-E2 fotoğraf makinesi ile tam uyumlu hale getirdi. Yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.


Nikon

Nikon’un Df isimli yeni fotoğraf makinesi hakkında ilk video incelemeler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un resmi duyurusunu salı günü yaptığı yeni DSLR fotoğraf makinesi Df, fotoğraf dünyasının geneline bakıldığı zaman hem beğenildi hem de büyük eleştirilere maruz kaldı. İşte bu model için de birçok farklı tanıtım videosu yayınladı. Makinenin daha çok gövde özelliklerinin irdelendiği bu videoları aşağıda izleyebilirsiniz.


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Vipracing 5 yıl en beğenilen
Df malesef bende'de hayal kırklığı yarattığı.Giriş seviyesi SLR'a retro makyaj yapılmış gibi duruyor.Eskilerin (veyahut Fujinin yeni modellerinin) zerafeti olmadığı gibi aşırı da kalın oluşu itici ve gereksiz şişman görünmesine sebep olmuş diye düşünüyorum.Orjinal FM serisi gibi bir şey beklerken olmadı bu Nikon..
Df malesef bende'de hayal kırklığı yarattığı.Giriş seviyesi SLR'a retro makyaj yapılmış gibi duruyor.Eskilerin (veyahut Fujinin yeni modellerinin) zerafeti olm...
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Vipracing 5 yıl en beğenilen
Df malesef bende'de hayal kırklığı yarattığı.Giriş seviyesi SLR'a retro makyaj yapılmış gibi duruyor.Eskilerin (veyahut Fujinin yeni modellerinin) zerafeti olmadığı gibi aşırı da kalın oluşu itici ve gereksiz şişman görünmesine sebep olmuş diye düşünüyorum.Orjinal FM serisi gibi bir şey beklerken olmadı bu Nikon..
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CanTnçr 5 yıl Vipracing
Vipracing

Df malesef bende'de hayal kırklığı yarattığı.Giriş seviyesi SLR'a retro makyaj yapılmış gibi duruyor.Eskilerin (veyahut Fujinin yeni modellerinin) zerafeti olmadığı gibi aşırı da kalın oluşu itici ve gereksiz şişman görünmesine sebep olmuş diye düşünüyorum.Orjinal FM serisi gibi bir şey beklerken olmadı bu Nikon..

Genel olarak zaten kimseyi çok memnun etmedi makine. Ufak bir gövdeyle gelmesi lazımdı.
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