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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mart 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon’un beklenen D4x modeli piyasaya hiç çıkmayabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kısa zaman önce üst seviye DSLR fotoğraf makinesi D4’ü yeni geliştirdiği D4s ile güncelleyen Nikon, daha önce D3 ile D3X ikilisinde uyguladığından daha farklı bir strateji izledi ve bu da doğal olarak yüksek mega piksel değerine sahip D4X modelinin daha ileri bir zamana atıldığı söylentilerini ortaya çıkarttı. Nikon Rumors sitesinin ortaya attığı son bilgilere göreyse D4X piyasaya çıkmayacak ve bunun yerine D800’ün üzerine konumlandırılarak bir D800s modeli kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şimdilik kesin bilgilerin konuşulmadığı bu sürecin, elbette doğru çıkmama ihtimali de bulunuyor. Firmadan ayrıca 2014 yılı için D7200 modeli de bekleniyor.



Sigma

Sigma’nın Art serisi yeni lensi 50mm F1.4 DG HSM, iki ay içerisinde satışa çıkabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ünlü lens üreticisi Sigma’nın CES 2014 fuarı kapsamında 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM ile beraber tanıttığı 50mm F1.4 DG HSM lensinin iki ay içerisinde satışa çıkabileceği belirtildi. Resmi duyuru kapsamında bu bilgiyi vermeyen şirket yetkilileri, PhotoRumors’un elde ettiği bilgiye göre İngiltere merkezli The Photography Show fuarı kapsamında bir kullanıcı tarafından sorulan soruya, lensin iki ay içerisinde satışa çıkacağını söyledi. Sigma 50mm F1.4 DG HSM’nin fiyat olarak da 1300$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.



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DH Misafiri 5 yıl
35mm f1.4 art 900 dolar civarında. Sigma 1000 barajını geçmeyecektir.
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eternity 5 yıl
Sigma art çıkış fiyatlari hep yüksek,indirimde % 30 yapıp asıl fiyatına gelir.
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theyapici 5 yıl
bakınız zeiss otus 4000 dolar ve af yok ama d800e de 29 mp göruntu vermekte ama af yok o da 1.4 diyafram yapılan testlerde bu lens cok basarılıydı fiyatı normal yani canon cok saglam gelmeli rakipler cok cetin
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DH Misafiri 5 yıl
Art serisi ile Sigma üst lige çıkıp Zeiss'a rakip olmayı hedefledi.
Bu lens tahminimce 900-1000 dolar arasında bir fiyata sahip olacaktır.
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BLoWeR 5 yıl
50mm 1.4 lense 1300 dolar kimse vermez saçmalamasınlar... 1.2 olsa amenna ama 1.4.. 699 dolardan satılır...
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