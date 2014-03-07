Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un beklenen D4x modeli piyasaya hiç çıkmayabilir

Kısa zaman önce üst seviye DSLR fotoğraf makinesi D4’ü yeni geliştirdiği D4s ile güncelleyen Nikon, daha önce D3 ile D3X ikilisinde uyguladığından daha farklı bir strateji izledi ve bu da doğal olarak yüksek mega piksel değerine sahip D4X modelinin daha ileri bir zamana atıldığı söylentilerini ortaya çıkarttı. Nikon Rumors sitesinin ortaya attığı son bilgilere göreyse D4X piyasaya çıkmayacak ve bunun yerine D800’ün üzerine konumlandırılarak bir D800s modeli kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şimdilik kesin bilgilerin konuşulmadığı bu sürecin, elbette doğru çıkmama ihtimali de bulunuyor. Firmadan ayrıca 2014 yılı için D7200 modeli de bekleniyor.













Sigma





Sigma’nın Art serisi yeni lensi 50mm F1.4 DG HSM, iki ay içerisinde satışa çıkabilir

Ünlü lens üreticisi Sigma’nın CES 2014 fuarı kapsamında 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM ile beraber tanıttığı 50mm F1.4 DG HSM lensinin iki ay içerisinde satışa çıkabileceği belirtildi. Resmi duyuru kapsamında bu bilgiyi vermeyen şirket yetkilileri, PhotoRumors’un elde ettiği bilgiye göre İngiltere merkezli The Photography Show fuarı kapsamında bir kullanıcı tarafından sorulan soruya, lensin iki ay içerisinde satışa çıkacağını söyledi. Sigma 50mm F1.4 DG HSM’nin fiyat olarak da 1300$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.







