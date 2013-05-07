Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mayıs 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

TIPA

2013 TIPA ödülünü almaya hak kazanan modeller açıkladı

Her yıl düzenli olarak dağıtılan TIPA ödülleri, bu yıl 20 Nisan tarihinde Hong Kong'da gerçekleştirildi. Sektörde çok önemli bir yerde bulunan TIPA (Teknik Görüntü Basın Birliği) ödülleri, birliğe bağlı 27 üye dergi ve Japon CJPC tarafından, yenilik, tasarım, ergonomi, kullanım kolaylığı ve fiyat/performans gibi değerler göz önüne alınarak dağıtılıyor.

Bu bağlamda fotoğraf makinesi, lens, flaş, LCD ekran, fotoğraf aksesuarları ve fotoğraf servisleri gibi toplamda 40 kategori üzerinden belirlenen 2013 yılının en iyi fotoğraf ve görüntüleme ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.





DxOMark

DxOMark, Canon'un EOS 700D fotoğraf makinesi için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı

DxOMark, Canon'un güncel fotoğraf makineleri arasında yer alan ve 650D modelinin yerine gelen EOS 700D için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Yapılan testler sonucunda ortalama 61 puan alan ve ilginç olarak yerine geldiği EOS 650D modelinden 1 puan geri de kalan EOS 700D, aynı şekilde Sony SLT A58 (74) ve Nikon D5200 (84) DSLR fotoğraf makinelerinin de gerisinde yer aldı.

DxOMark, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso performanslarına göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor ve bu testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Canon, yeni DIGIC 6 görüntü işlemcisi hakkında bir video yayınladı

Dünyanın en büyük fotoğraf şirketlerinden Canon, ilk olarak PowerShot SX280 HS kompakt fotoğraf makinesi üzerinde karşımıza çıkardığı "DIGIC 6" görüntü işlemcisi hakkında tanıtıcı bir video yayınladı. Canon Singapur tarafından yayınlanan video içerisinde, 6. jenerasyon yeni görüntü işlemcisinin neler yapabildiği ve ne gibi yenilikler getirdiği anlatılıyor.

Firma tarafından yayınlanmış tanıtım videosunu aşağından izleyebilirsiniz.



