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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
TIPA
2013 TIPA ödülünü almaya hak kazanan modeller açıkladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Her yıl düzenli olarak dağıtılan TIPA ödülleri, bu yıl 20 Nisan tarihinde Hong Kong'da gerçekleştirildi. Sektörde çok önemli bir yerde bulunan TIPA (Teknik Görüntü Basın Birliği) ödülleri, birliğe bağlı 27 üye dergi ve Japon CJPC tarafından, yenilik, tasarım, ergonomi, kullanım kolaylığı ve fiyat/performans gibi değerler göz önüne alınarak dağıtılıyor.
Bu bağlamda fotoğraf makinesi, lens, flaş, LCD ekran, fotoğraf aksesuarları ve fotoğraf servisleri gibi toplamda 40 kategori üzerinden belirlenen 2013 yılının en iyi fotoğraf ve görüntüleme ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz. 

DxOMark
DxOMark, Canon'un EOS 700D fotoğraf makinesi için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı
DxOMark, Canon'un güncel fotoğraf makineleri arasında yer alan ve 650D modelinin yerine gelen EOS 700D için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Yapılan testler sonucunda ortalama 61 puan alan ve ilginç olarak yerine geldiği  EOS 650D modelinden 1 puan geri de kalan EOS 700D, aynı şekilde Sony SLT A58 (74) ve Nikon D5200 (84) DSLR fotoğraf makinelerinin de gerisinde yer aldı.
DxOMark, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso performanslarına göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor ve bu testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere buradan ulaşabilirsiniz.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon
Canon, yeni DIGIC 6 görüntü işlemcisi hakkında bir video yayınladı
Dünyanın en büyük fotoğraf şirketlerinden Canon, ilk olarak PowerShot SX280 HS kompakt fotoğraf makinesi üzerinde karşımıza çıkardığı "DIGIC 6" görüntü işlemcisi hakkında tanıtıcı bir video yayınladı. Canon Singapur tarafından yayınlanan video içerisinde, 6. jenerasyon yeni görüntü işlemcisinin neler yapabildiği ve ne gibi yenilikler getirdiği anlatılıyor.
Firma tarafından yayınlanmış tanıtım videosunu aşağından izleyebilirsiniz.


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oem84 6 yıl
Adobe aylık üyeliğe geçtiğini duyurdu fotoğraf dünyası ayakta... bununla ilgili birşeyler okumak isterdim açıkcası
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First_Person 6 yıl
Skora bak, 61 ne yahu??!

Hızlıca bir baktım:

Benim 550D'nin skoru: 66 (60D ve 7D'nin de aynı)
600D'nin skoru: 65
650D'nin skoru: 62
700D'nin skoru: 61

Aynı şekilde daha eski olan g12'nin skoru 47, yeni çıkan g15'inki 46; eski olan s100'ün skoru 50, yerine çıkan s110'unki 48...

Ya pazar lideri Canon geriye gidiyor, ya da bu DxOMark skorları kendi içinde tutarsız...
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Ogz008 6 yıl
Haber için teşekkürler. Hergün merakla bekliyorum ne zaman gelecek diye :)
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CanTnçr 6 yıl Ogz008
Ogz008
Haber için teşekkürler. Hergün merakla bekliyorum ne zaman gelecek diye :)

Teşekkürler :)
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