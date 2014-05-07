Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon’un yeni ürünleri 15 Mayıs tarihinde geliyor
Son olarak 1 serisi aynasız J4 ve Android işletim sistemli S810C ile karşımıza çıkan Nikon, NikonRumors’un son haberine göre ise 15 Mayıs tarihinde 1 serisi aynasız S2 ve Coolpix serisi P700 ile P8000 kompakt fotoğraf makinelerini de kullanıcıların beğenisine sunacak. Modellerden sadece 1 S2’nin 14.2MP sensöre ve 73 sahne ile 135 kontrat algılama noktasına (Otomatik netleme için) sahip olacağı biliniyor. Ayrıca 1 S2’nin Amerika’da satışa çıkmayacağı da söyleniyor. (NR)
Olympus
MFT sistem Olympus PEN E-PL7 yakında duyurulabilir
Sektörün sayılı firmalarından Olympus, gelen bilgilere göre PEN serisi E-PL7 fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Teknik olarak MFT sistem yapısı, 16MP çözünürlüğünde sensör, 81 otomatik netleme noktası, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 3-inç hareketli LCD ekran (Dokunmatik), 200-25600 ISO aralığı, 1/250 flaş senkron hızı, 396 gram ağırlık ve 119.1mm x 82.3mm x 45.9mm boyut ile geleceği söylenen PEN E-PL7’in, yakın zaman içerisinde çok daha fazla bilgiyle detaylanması bekleniyor. (PR)
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Acaba bu aynasız furyası, canonun yeni aynalı makinalarını sekmeye uğratmış olabilir mi ki...
N.Ş.A. eos 850 falan çıkmış olmalıydı :)