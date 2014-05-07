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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon’un yeni ürünleri 15 Mayıs tarihinde geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son olarak 1 serisi aynasız J4 ve Android işletim sistemli S810C ile karşımıza çıkan Nikon, NikonRumors’un son haberine göre ise 15 Mayıs tarihinde 1 serisi aynasız S2 ve Coolpix serisi P700 ile P8000 kompakt fotoğraf makinelerini de kullanıcıların beğenisine sunacak. Modellerden sadece 1 S2’nin 14.2MP sensöre ve 73 sahne ile 135 kontrat algılama noktasına (Otomatik netleme için) sahip olacağı biliniyor. Ayrıca 1 S2’nin Amerika’da satışa çıkmayacağı da söyleniyor. (NR)


Olympus

MFT sistem Olympus PEN E-PL7 yakında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün sayılı firmalarından Olympus, gelen bilgilere göre PEN serisi E-PL7 fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Teknik olarak MFT sistem yapısı, 16MP çözünürlüğünde sensör, 81 otomatik netleme noktası, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 3-inç hareketli LCD ekran (Dokunmatik), 200-25600 ISO aralığı, 1/250 flaş senkron hızı, 396 gram ağırlık ve 119.1mm x 82.3mm x 45.9mm boyut ile geleceği söylenen PEN E-PL7’in, yakın zaman içerisinde çok daha fazla bilgiyle detaylanması bekleniyor. (PR)


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outspoken 5 yıl
7D Mark II ne zaman duyrulacak acaba ?
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kaptan666 5 yıl
Canon haberleri gelmez oldu.
Acaba bu aynasız furyası, canonun yeni aynalı makinalarını sekmeye uğratmış olabilir mi ki...
N.Ş.A. eos 850 falan çıkmış olmalıydı :)
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Macintosh 5 yıl
Olympusun "PEN E-PL7'' makinalara verdigi itici upuzun destansı model isimlerine uyuz oluyorum
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