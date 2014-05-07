Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mayıs 2014"

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Nikon

Nikon’un yeni ürünleri 15 Mayıs tarihinde geliyor

Olympus

MFT sistem Olympus PEN E-PL7 yakında duyurulabilir

Sektörün sayılı firmalarından Olympus, gelen bilgilere göre PEN serisi E-PL7 fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Teknik olarak MFT sistem yapısı, 16MP çözünürlüğünde sensör, 81 otomatik netleme noktası, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 3-inç hareketli LCD ekran (Dokunmatik), 200-25600 ISO aralığı, 1/250 flaş senkron hızı, 396 gram ağırlık ve 119.1mm x 82.3mm x 45.9mm boyut ile geleceği söylenen PEN E-PL7’in, yakın zaman içerisinde çok daha fazla bilgiyle detaylanması bekleniyor.