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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mayıs 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony
Sony A7R II'nin 50MP üzeri sensör ile geleceği yönünde kanıtlar artıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz günlerde Flickr üzerinde ortaya çıkan bir fotoğrafın 8910x6300 piksel çözünürlük seviyesiyle Sony A7r II'ye ait olduğu öne sürülmüştü. Yine Flickr üzerinde ortaya çıkan son fotoğraf ise bu dedikoduyu bir adım öteye taşıdı. Detaylarında açıkça yazdığı üzere ILCE-7RM2 yani A7R II yazan bu fotoğraf, tam 9440 x 6300 piksel çözünürlüğe sahip. Fotoğrafı Flickr'a yükleyen ve daha sonra kaldıran kişinin konu hakkında açıklama yapamıyor olması da konunun özetini oluşturuyor. Sony A7R II, tam olarak 50 megapiksel üzeri bir sensör ile geliyor.
Canon
Canon EF 50mm F/1.8 STM'in ilk görseli ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un uzun süredir bilgileri gelen EF 50mm F/1.8 STM lensi için ilk görsel oraya çıktı. Mevcut EF 50mm F/1.8 II'nin yerini alacak olan lens, SMT motor teknolojisiyle sessiz ve yumuşak bir otomatik netleme vaat ediyor, manuel netleme halkasıyla geliyor ve 39.3mm uzunluğu ile 160 gram ağırlığı bulunuyor. 5 grupta 6 element optik dizilimi bulunan lensin kaplamaları da belirtildiği kadarıyla dijitale optimize edilmiş durumda. Resmi duyuru içinse önümüzdeki haftaya işarete ediliyor.
Canon SL2 hakkında konuşulmaya başlandı 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon tarafından detaylarına burada yer verdiğimiz dünyanın üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi SL1'in yerini alacak olan SL2 hakkında bilgiler gelmeye başladı. CanonRumors'un bu konudaki haberine göre SL2, EF bağlantı nedeniyle SL1 ile benzer kalınlığa sahip olacak ancak diğer açılardan daha ufak ve hafif bir alternatif oluşturacak. Sony'nin A77 de yaptığı gibi optik yerine elektronik vizör taşıması beklenen SL2, sensör tarafında ise büyük ihtimalle kronik bazı sorunlar yaşayan 750D / 760D'nin 24MP'lik çözümünü kullanacak.
Apple 
Apple, Camera Raw v5.06 güncellemesini yayınladı 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 6.04 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde; 
  • Canon EOS 5DS
  • Canon EOS 5DS R
  • Canon EOS Rebel T6i / 750D / Kiss X8i
  • Canon EOS Rebel T6s / 760D / Kiss 8000D
  • Fujifilm X-A2
  • Hasselblad CFV-50c
  • Hasselblad H5D-50c
  • Leica C (Typ 112)
  • Nikon 1 S2
  • Nikon D7200
  • Olympus OM-D E-M5 Mark II
  • Panasonic LUMIX CM1
  • Panasonic LUMIX DMC-GF7
  • Pentax MX-1
Yayınlanan 7.7 MB boyutundaki yeni v6.04 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

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aticialperen 4 yıl
Dünya fotoğrafçılık ödülleri geçenlerde verildi arkadaşlar. Aslında gerçekten ilgi çekici fotoğraflara ödül verildi. Şaşırırsınız bir görseniz mesela bir kadın başka bir kadını boğazlıyor ona ödül vermişler :) Kafayı yersiniz yani teknolojituru.com/...
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aticialperen 4 yıl
Dünya fotoğrafçılık ödülleri geçenlerde verildi arkadaşlar. Aslında gerçekten ilgi çekici fotoğraflara ödül verildi. Şaşırırsınız bir görseniz mesela bir kadın başka bir kadını boğazlıyor ona ödül vermişler :) Kafayı yersiniz yani teknolojituru.com/...
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Elefue 4 yıl
Canon SL1(100D) drvamı olan SL2 de elektronik vizör olması makinada ayna düzeneği olmayacağı anlamına gelebilir. SONY A3000 gibi DSLR gövdeli aynasız bir Canon görebiliriz. Ama umarım ki inşallah SONY E türü aynasız yuva (EF-M yuva) ile karşılaşmayız.
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CanTnçr 4 yıl
Canon'un DSLR gövdesinde aynasız bir model yapacağını çok tahmin etmiyorum. Canon, DSLR serisini baltalamamak adına biliyoruz ki aynasız pazara uzak kalıyor. Diğer tarafdan Nikon da bunu ufak sensörlü aynasızlar ile yapıyor.
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shimoda 4 yıl
Eos 100D nin (SL1) bence tek eksiği dönebilen ekranı olmaması. Bunda onu giderirler umarım. Gerçi devam modeli çıkarmak için SL1 de özellikle sabit ekran kullanmışlardır. Buna bir de yeni 50mm STM olursa tamamdır.
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