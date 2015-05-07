Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Mayıs 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony

Sony A7R II'nin 50MP üzeri sensör ile geleceği yönünde kanıtlar artıyor

Geçtiğimiz günlerde Flickr üzerinde ortaya çıkan bir fotoğrafın 8910x6300 piksel çözünürlük seviyesiyle Sony A7r II'ye ait olduğu öne sürülmüştü. Yine Flickr üzerinde ortaya çıkan son fotoğraf ise bu dedikoduyu bir adım öteye taşıdı. Detaylarında açıkça yazdığı üzere ILCE-7RM2 yani A7R II yazan bu fotoğraf, tam 9440 x 6300 piksel çözünürlüğe sahip. Fotoğrafı Flickr'a yükleyen ve daha sonra kaldıran kişinin konu hakkında açıklama yapamıyor olması da konunun özetini oluşturuyor. Sony A7R II, tam olarak 50 megapiksel üzeri bir sensör ile geliyor.

Canon

Canon EF 50mm F/1.8 STM'in ilk görseli ortaya çıktı

Canon'un uzun süredir bilgileri gelen EF 50mm F/1.8 STM lensi için ilk görsel oraya çıktı. Mevcut EF 50mm F/1.8 II'nin yerini alacak olan lens, SMT motor teknolojisiyle sessiz ve yumuşak bir otomatik netleme vaat ediyor, manuel netleme halkasıyla geliyor ve 39.3mm uzunluğu ile 160 gram ağırlığı bulunuyor. 5 grupta 6 element optik dizilimi bulunan lensin kaplamaları da belirtildiği kadarıyla dijitale optimize edilmiş durumda. Resmi duyuru içinse önümüzdeki haftaya işarete ediliyor.

Canon SL2 hakkında konuşulmaya başlandı

Canon tarafından detaylarına burada yer verdiğimiz dünyanın üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi SL1'in yerini alacak olan SL2 hakkında bilgiler gelmeye başladı. CanonRumors'un bu konudaki haberine göre SL2, EF bağlantı nedeniyle SL1 ile benzer kalınlığa sahip olacak ancak diğer açılardan daha ufak ve hafif bir alternatif oluşturacak. Sony'nin A77 de yaptığı gibi optik yerine elektronik vizör taşıması beklenen SL2, sensör tarafında ise büyük ihtimalle kronik bazı sorunlar yaşayan 750D / 760D'nin 24MP'lik çözümünü kullanacak.

Apple

Apple, Camera Raw v5.06 güncellemesini yayınladı

Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 6.04 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;

Canon EOS 5DS

Canon EOS 5DS R

Canon EOS Rebel T6i / 750D / Kiss X8i

Canon EOS Rebel T6s / 760D / Kiss 8000D

Fujifilm X-A2

Hasselblad CFV-50c

Hasselblad H5D-50c

Leica C (Typ 112)

Nikon 1 S2

Nikon D7200

Olympus OM-D E-M5 Mark II

Panasonic LUMIX CM1

Panasonic LUMIX DMC-GF7

Pentax MX-1

Yayınlanan 7.7 MB boyutundaki yeni v6.04 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.