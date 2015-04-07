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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Nisan 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   


Lensbaby
Lensbay'nin "Velvet 56mm F/1.6" lensi detaylandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen Lensbaby'nin yeni lens modeli Velvet 56mm F/1.6 hakkında detaylar ortaya çıktı. Nikon, Canon, Sony, Pentax DSLR fotoğraf makineleri ve MFT, Sony, Samsung, Fuji aynasız fotoğraf makineleri için hazırlanan modelin teknik ayrıntıları şu şekilde sıralanıyor;
  • F/1.6-16 diyafram aralığı
  • 1:2 büyütme değeri
  • 56mm odak uzaklığı
  • 62mm filtre çapı
  • 5-inç netleme mesafesi
  • 500$ fiyat etiketi (Velvet özel versiyon 600$)

Canon
Canon Canon EF 50mm f/1.8 STM hakkında yeni gelişmeler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un en çok satan lensleriden Canon EF 50mm f/1.8'in yeni versiyonu için geçtiğimiz günlerde PhotoRumors tarafından yayınlanan görselin (Yukarıda) CanonRumors'un kaynaklarından gelen son bilgilere göre sahte olduğu kesinleşti. Lensin yerine geleceği model ile aynı boyutta olduğunu belirten site, netleme halkasının da sahte fotoğraftaki gibi geniş olmadığını dile getirdi.

Canon'un 4K kamerası hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Dünya görüntüleme devi Canon'un Çin merkezli bir etkinlik kapsamında ortaya çıkan 4K kamera modeli hakkında CanonRumors yeni bilgiler yayınladı. Bu doğrultuda C-Log çekim yapabildiği ve 10 ila 12 durak arası dinamik aralık sunabileceği söylenen modelin, ilginç olarak insansız hava araçları (Drone) göz önüne alınarak el kavrama bölümü ile vizör modülü de çıkartılabilecek. Makinenin önümüzdeki hafta başlayacak olan NAB 2015 kapsamında duyurulması bekleniyor.
PhaseOne 
PhaseOne, insansız hava araları için geliştirdiği yeni kamera modülünü duyurdu 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Hazırladığı orta format fotoğraf makineleriyle tanıdığımız firmalardan PhaseOne, insansız hava araçlar ve diğer hava odaklı cihazlar için geliştirdiği yeni iXU kamera modülünü görücüye çıkarttı. Tercihe göre 80MP CCD ya da 50MP CMOS tabanlı sensörler elde edilebilen ürün, ufak boyutları ve hafifliğiyle dikkatleri üzerine çekerken, 60,000$ fiyat etiketiyle de profesyonellere hitap ediyor.

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myhotyro 4 yıl
Ekram abimizden alışıktık önce "bak kuş geçiyor" diyip, sonra "kandırdııım" denmesine. Can abimizde artık ayak uydurdu, ne görse üzerine atlayıp haber yapıp sonra öncekini yalanlayıp kandırdıım demeye başladı.
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