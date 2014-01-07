Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm, 2014 ve 205 yılı için lens haritasını güncellendi

CES 2014 fuarı kapsamında dün yeni fotoğraf makinesi ve lens modellerini duyuran Fujifilm, ayrıca 2014 – 2015 lens haritasını da güncellendi. Bu doğrultuda firma 2014 ve 2015 başında karşımıza tam detayları henüz bilinmeyen sabit odak uzaklığına sahip geniş açı ile süper telefoto zoom lens, detayları bilinen tarafta ise XF50-140mmF2.8 R OIS, XF16-55mmF2.8 R OIS ve XF18-135mmF3.5-5.6 R OIS modellerini karşımıza çıkartacak.













Olympus





LensTip internet sitesi, Olympus M.Zuiko Digital 12-40 mm f/2.8 ED PRO incelemesini yayınladı

Fotoğraf tarafının bilindik sitelerinden LensTip, Olympus’un teknik olarak 7 diyafram bıçağına, maksimum F2.8, minimum F22 diyafram değerlerine, 14 element 9 grup ayrıca özel birçok optiğin yer aldığı dizilime, 0.20m minimum netleme mesafesine, hareketli manuel netleme halkasına, dahili otomatik netleme motoruna, 62mm filtre çapına ve 382 gram ağırlık ile 84mm uzunluğa sahip M.Zuiko Digital 12-40 mm f/2.8 ED PRO lensini masaya yatırdı. Genel olarak gövde kalitesi, görüntü kalitesi ve otomatik netleme sistemiyle beğenilen lens, köşe kararma ve geniş açıda meydana gelen büyük bozulma nedeniyle olumsuz yorumlar aldı. İncelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.