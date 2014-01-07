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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ocak 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm, 2014 ve 205 yılı için lens haritasını güncellendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
CES 2014 fuarı kapsamında dün yeni fotoğraf makinesi ve lens modellerini duyuran Fujifilm, ayrıca 2014 – 2015 lens haritasını da güncellendi. Bu doğrultuda firma 2014 ve 2015 başında karşımıza tam detayları henüz bilinmeyen sabit odak uzaklığına sahip geniş açı ile süper telefoto zoom lens, detayları bilinen tarafta ise XF50-140mmF2.8 R OIS, XF16-55mmF2.8 R OIS ve XF18-135mmF3.5-5.6 R OIS modellerini karşımıza çıkartacak.



Olympus

LensTip internet sitesi, Olympus M.Zuiko Digital 12-40 mm f/2.8 ED PRO incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf tarafının bilindik sitelerinden LensTip, Olympus’un teknik olarak 7 diyafram bıçağına, maksimum F2.8, minimum F22 diyafram değerlerine, 14 element 9 grup ayrıca özel birçok optiğin yer aldığı dizilime, 0.20m minimum netleme mesafesine, hareketli manuel netleme halkasına, dahili otomatik netleme motoruna, 62mm filtre çapına ve 382 gram ağırlık ile 84mm uzunluğa sahip M.Zuiko Digital 12-40 mm f/2.8 ED PRO lensini masaya yatırdı. Genel olarak gövde kalitesi, görüntü kalitesi ve otomatik netleme sistemiyle beğenilen lens, köşe kararma ve geniş açıda meydana gelen büyük bozulma nedeniyle olumsuz yorumlar aldı. İncelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

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rabitelli 5 yıl
daha çok fotografçılık konuşacağımız günler geldiğinde prosumer segmentte sizin cenahta bi kıpraşma olacak mı. Canon ve Nikon ortalıkta at koştururken s3pro'dan sonra elle tutulur bir şey göremedik zira.
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl
Geliyor, merak etmeyin
az daha sabır...
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl
Tüm üreticiler prime lenslerde bir kalite yarışına girmiş durumdalar. Malum 2014 Photokina yılı ve bu yıl atak yapan markalar mesafe almak istiyorlar. Prime lenslerin satışlarının artmasıyla beraber fiyatlar hissedilir derecede rekabet ortamında aşağıya gelecektir. Bu güzel bir yarış ve fotoğraf severlerin kesinlikle işine (maliyetler açısından) yarayacak bir gelişme. Aynı şekilde önde gelen markalar yeni prime modellerini tanıtacak ve gelişmeler ağırlıklı olarak csc kategorisinde olacak. Bu yıl önemli bir markanın üretimden çekileceği konuşulacak ve hali hazırda tartışılmakta, ancak kesin olan üretim kalitesi fotoğraf ürünlerinde artacak ve Japonların "Cost Cutting" kültürü değişecek ve üretim çok daha fazla kaliteye yönelecek. Bunlar kanımca çok olumlu gelişmeler ve 1980 lerde olduğu gibi fotoğrafın ana kuralları olan vazgeçilmez temellerine daha fazla vurgu yapılacak ve "otomatik mod ayarlarından" büyük ölçüde geri çekilenecek. Yani oto modlar yerine daha fazla fotoğrafçılığı konuşuyor olacağız.
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