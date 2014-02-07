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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Pentax 

Pentax, K-3 DSLR fotoğraf makinesi için v1.02 yazılım güncellemesini kullanıma sundu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz dönemde Ricoh tarafından satın alınan önemli isimlerden Pentax, gelişmiş teknik detaylarıyla dikkatleri üzerine çeken K-3 modeli isimli DSLR fotoğraf makinesini yazılımsal olarak v1.02 sürümüne güncelledi. Yeni sürümle genel olarak stabilite ve performans geliştirmelerine kavuşan makine, aynı zamanda harici batarya aparatı ile kullanımlarda pil ömrü hakkında daha iyi sonuçlar sağlayabiliyor, “Anti-Aliasing Filter Simulator” menüsü içerisinde “Bracket shooting” seçeneği ekleniyor ve son olarak AF.C moduyla yapılan sürekli çekimlerde daha performanslı çalışıyor. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Sony’nin yeni fotoğraf makinesi A6000, bütün E-Mount kameralardan daha iyi otomatik netleme yapabiliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
NEX 6 ve NEX 7 yerine hazırladığı söylenen ve kısa zaman içerisinde duyurulması beklenen Sony’nin yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi A6000, SonyAlphaRumors’un sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre şu ana kadar satılan bütün E-Mount fotoğraf makinelerinden çok daha hızlı ve kararlı bir otomatik netleme performansı ortaya koyabiliyor. Bu performansı ciddi oranda hissettirebildiği söylenen A6000, tahminler doğru çıkarsa 24MP bir sensöre ve sensör tabanlı sahne algılama piksel teknolojisine sahip olacak.


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DH Misafiri 5 yıl
sony gerek nex serisi olsun gerek alpha serisi olsun güzel işler çıkartıyor... fakat mevcut zeiss lensleri oldukça pahalılar... Canon,Nikon...v.s. gibi sektörün dslr üretici markaları "body" konusunda olmasa da lens konusunda hala daha cazipler...
sony'nin en sevdiğim yanı sürekli yeni farklı ürünler ile karşımıza çıkması,
en sevmediğim yanı ise bu yeniliğin yanında adeta her yıl yenilenen moda akımları gibi bu yeni teknolojilerin sürekli olmaması...
yenilik üretmek kadar bunun devamlılığını da sağlamak önemli diye düşünüyorum...
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pohuman 5 yıl
Sony her zaman iyi işler çıkarıyor. Çok çekemeyeni olsa da benim gözümde lider bir firma..

Sony'den ekonomik bir FF bekliyorum. Mesela NEX-6'nın FF'i gibi. Ama ülkemizde yine çok pahalı satılacaktır ne yazık ki..
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