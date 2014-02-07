Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Pentax





Pentax, K-3 DSLR fotoğraf makinesi için v1.02 yazılım güncellemesini kullanıma sundu

Geçtiğimiz dönemde Ricoh tarafından satın alınan önemli isimlerden Pentax, gelişmiş teknik detaylarıyla dikkatleri üzerine çeken K-3 modeli isimli DSLR fotoğraf makinesini yazılımsal olarak v1.02 sürümüne güncelledi. Yeni sürümle genel olarak stabilite ve performans geliştirmelerine kavuşan makine, aynı zamanda harici batarya aparatı ile kullanımlarda pil ömrü hakkında daha iyi sonuçlar sağlayabiliyor, “Anti-Aliasing Filter Simulator” menüsü içerisinde “Bracket shooting” seçeneği ekleniyor ve son olarak AF.C moduyla yapılan sürekli çekimlerde daha performanslı çalışıyor. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.





Sony





Sony’nin yeni fotoğraf makinesi A6000, bütün E-Mount kameralardan daha iyi otomatik netleme yapabiliyor

NEX 6 ve NEX 7 yerine hazırladığı söylenen ve kısa zaman içerisinde duyurulması beklenen Sony’nin yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi A6000, SonyAlphaRumors’un sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre şu ana kadar satılan bütün E-Mount fotoğraf makinelerinden çok daha hızlı ve kararlı bir otomatik netleme performansı ortaya koyabiliyor. Bu performansı ciddi oranda hissettirebildiği söylenen A6000, tahminler doğru çıkarsa 24MP bir sensöre ve sensör tabanlı sahne algılama piksel teknolojisine sahip olacak.



