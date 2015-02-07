Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Şubat 2015"

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Ricoh/Pentax





Ricoh/Pentax, Cp+ fuarı kapsamında K-S2 DSLR fotoğraf makinesine görücüye çıkartabilir

Uzun zamandır beklenen FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığını resmi olarak duyurarak birçok kişiyi heyecanlandıran Ricoh/Pentax, PhotoRumors’un haberine göre K-S1 DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan yeni K-S2 modelini CP+ 2015 fuarı kapsamında duyurmaya hazırlanıyor. Teknik detayları belli olmayan bu yeni cihaz yanında firmadan yeni SMC PENTAX-DA L 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE lens modeliyle “AF201FG” flaş modellerinin de gelmesi bekleniyor.













Fujifilm





Fujifilm, X-Mount XM-FL 24mm F/8 lens kapağını duyurdu

Aynasız fotoğraf makineleriyle sektörde çok sağlam bir yer edinen Fujifilm, Japonya merkezli olarak X sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu fotoğraf çekimi için de kullanılabilen lens kapağı XM-FL 24mm F/8’i kullanıcıların beğenisine sundu. 24mm sabit odak uzaklığı ve F/8 sabit diyafram ile geliştirilen lens kapağı, gömülü renk filtreleriyle de yaratıcı sonuçların önünü aralıyor. 23 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan XM-FL 24mm F/8, 90$ az fiyat etiketiyle 26 Şubat tarihinde satışa çıkıyor.





Fujifilm’in ayrıca yeni yol haritası da ortaya çıktı. Bu doğrultuda firmadan 2015 yılı içerisinde 35mm F2 R, 1:1 büyütme değeri verebilen gerçek makro lens 120mm F/2.8 R, 1.4x telekonvertör ve 100-400mm zoom lens gibi heyecan verici yeni ürünler karşımıza çıkabilir.







