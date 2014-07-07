Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Temmuz 2014"

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Sony

Sony A7S’in düşük ışık performansını gösteren güzel bir video yayınlandı

Canon

Canon 7D Mark 2, 2014 Dünya Kupası kapsamında deneniyor olabilir

Canon’un uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, daha önce de bazı bilgileri geldiği üzere devam eden 2014 Dünya Kupası kapsamında deneniyor olabilir. Buna kanıt olarak turnuva içerisinde çekilmiş bir fotoğrafı örnek gösteren önemli internet sitelerinden Nortlight Images, işaretlenen makinenin fotoğrafçısıyla beraber her zaman aynı noktada olduğunu ve diğer makinelerde olmamasına rağmen sürekli olarak beyaz bir örtü ile kapatıldığını belirtiyor. Canon olduğunun ise kullanılan lensten belli olduğu söylenen modelin, böyle büyük bir profesyonel etkinlik kapsamında denemesi de birçok kesim tarafından oldukça mantıklı görülüyor.