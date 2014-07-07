Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony A7S’in düşük ışık performansını gösteren güzel bir video yayınlandı
Fotoğraf sektörünün yenilikçi firmalarından Sony’nin tüm detaylarına burada değindiğimiz yeni fotoğraf makinesi A7S ile çekilmiş güzel bir tanıtım videosu yayınladı. Philip Blooom tarafında hazırlanan ve A7S’in düşük ışık şartlarında gösterdiği inanılmaz performansı gözler önüne seren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Canon
Canon 7D Mark 2, 2014 Dünya Kupası kapsamında deneniyor olabilir
Canon’un uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, daha önce de bazı bilgileri geldiği üzere devam eden 2014 Dünya Kupası kapsamında deneniyor olabilir. Buna kanıt olarak turnuva içerisinde çekilmiş bir fotoğrafı örnek gösteren önemli internet sitelerinden Nortlight Images, işaretlenen makinenin fotoğrafçısıyla beraber her zaman aynı noktada olduğunu ve diğer makinelerde olmamasına rağmen sürekli olarak beyaz bir örtü ile kapatıldığını belirtiyor. Canon olduğunun ise kullanılan lensten belli olduğu söylenen modelin, böyle büyük bir profesyonel etkinlik kapsamında denemesi de birçok kesim tarafından oldukça mantıklı görülüyor. (CR)
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