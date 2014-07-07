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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony A7S’in düşük ışık performansını gösteren güzel bir video yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörünün yenilikçi firmalarından Sony’nin tüm detaylarına burada değindiğimiz yeni fotoğraf makinesi A7S ile çekilmiş güzel bir tanıtım videosu yayınladı. Philip Blooom tarafında hazırlanan ve A7S’in düşük ışık şartlarında gösterdiği inanılmaz performansı gözler önüne seren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


Canon

Canon 7D Mark 2, 2014 Dünya Kupası kapsamında deneniyor olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, daha önce de bazı bilgileri geldiği üzere devam eden 2014 Dünya Kupası kapsamında deneniyor olabilir. Buna kanıt olarak turnuva içerisinde çekilmiş bir fotoğrafı örnek gösteren önemli internet sitelerinden Nortlight Images, işaretlenen makinenin fotoğrafçısıyla beraber her zaman aynı noktada olduğunu ve diğer makinelerde olmamasına rağmen sürekli olarak beyaz bir örtü ile kapatıldığını belirtiyor. Canon olduğunun ise kullanılan lensten belli olduğu söylenen modelin, böyle büyük bir profesyonel etkinlik kapsamında denemesi de birçok kesim tarafından oldukça mantıklı görülüyor. (CR)


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cinematic 4 yıl
A7S i dün Çin'de gördüm. Fiyatını sormamla arkama bakmadan kaçmam bir oldu. Tam tamına 5500 TL !!
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SEO-Uzmanı 4 yıl
nikon 18-105 mm diyorum başka bir şey demiyorum :)
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theyapici 4 yıl
sony akıllı adımlar atıyor dogru yolda ilerliyor a7 s de bunlardan biri. Canon 7 d mark2 olma olasılıgı yuksek ama canonrumorsta bu haberin altında gene dunya kupasında 3 tane daha yagmurluklu fotografcı var ... Bu ise evet bir canon modeli gibi.
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