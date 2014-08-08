Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Ağustos 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Ricoh
Ricoh, Pentax Q-S1 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Ricoh, resmi duyurusunu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yeni aynasız fotoğraf makinesi Q-S1 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. 40 farklı renk seçeneğiyle dikkat çeken ve detaylarına burada değindiğimiz üzere 12MP çözünürlüğünde 1/1.7-inç BSI CMOS sensörle gelen fotoğraf makinesi, 500$ fiyat etiketine de sahip. ISO 125 üstüne çıkılmayan örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Olympus
Olympus 9mm Pro lens modeli, F/1.8 diyafram değeriyle gelebilir
Photokina kapsamında birçok duyuru gerçekleştirmesi beklenen firmalardan Olympus’un 9mm Pro lens modeli daha önce söylenenin aksine F/2.8 yerine F/1.8 diyafram değeriyle gelebilir. Teknik detayları arasında 8 element 7 grup optik dizilim, plastik ve metal karşımı gövde, mesafe işaretçisi ve manuel netleme kontrolcüsü olmayan yapı gibi detaylar bulunan lens, tahminler doğru çıkarsa 900$ civarı bir fiyat etiketine sahip olacak.
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FT2=21-40% chance the rumor is correct
FT3=41-60% chance the rumor is correct
FT4=61-80% chance the rumor is correct
FT5=81-99% chance the rumor is correct