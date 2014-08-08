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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Ağustos 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Ricoh

Ricoh, Pentax Q-S1 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ricoh, resmi duyurusunu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yeni aynasız fotoğraf makinesi Q-S1 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. 40 farklı renk seçeneğiyle dikkat çeken ve detaylarına burada değindiğimiz üzere 12MP çözünürlüğünde 1/1.7-inç BSI CMOS sensörle gelen fotoğraf makinesi, 500$ fiyat etiketine  de sahip. ISO 125 üstüne çıkılmayan örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


Olympus

Olympus 9mm Pro lens modeli, F/1.8 diyafram değeriyle gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Photokina kapsamında birçok duyuru gerçekleştirmesi beklenen firmalardan Olympus’un 9mm Pro lens modeli daha önce söylenenin aksine F/2.8 yerine F/1.8 diyafram değeriyle gelebilir. Teknik detayları arasında 8 element 7 grup optik dizilim, plastik ve metal karşımı gövde, mesafe işaretçisi ve manuel netleme kontrolcüsü olmayan yapı gibi detaylar bulunan lens, tahminler doğru çıkarsa 900$ civarı bir fiyat etiketine sahip olacak. 

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olağan_şüpheli 4 yıl
Q nun sensor boyutu hala aynı. 1 inç olmalıydı bence.
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Gece772 4 yıl
FT1=1-20% chance the rumor is correct
FT2=21-40% chance the rumor is correct
FT3=41-60% chance the rumor is correct
FT4=61-80% chance the rumor is correct
FT5=81-99% chance the rumor is correct
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