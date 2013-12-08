Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Aralık 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Camerastuffreview, Olympus OM-D E-M1 incelemesini yayınladı
Geçtiğimiz Eylül ayında Olympus tarafından tanıtılan OM-D E-M1 fotoğraf makinesini masaya yatıran Camerastuffreview internet sitesi, teknik olarak 16.3 MP Live Mos sensöre, elde çekimlerde ciddi avantaj sağlayan beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, TruePIC VII görüntü işlemcisine, 100-25600 ISO aralığına, 3-inç 1.37 milyon piksel hareketli LCD ekrana, % 100 kapsama alanına sahip 2.36 milyon piksel elektronik vizöre, 60-1/8000 enstantane değerine ve saniyede 10 kare seri çekim hızına sahip bu amiral gemisini ucuz olmaması ve karışık menü sistemi açısında beğenmezken, özellikle fotoğraf ve gövde kalitesi, otomatik netleme sistemi ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği açısından beğendiğini belirtti. Örnek fotoğrafların da yer aldığı ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Panasonic
Panasonic GM1'in yeni renk ve doku seçenekleri ile görüntülendi
Fotoğraf dünyasının sayılı üreticilerinden Panasonic, geçtiğimiz dönemde kullanıcıların beğenisine sunduğu MFT sistem fotoğraf makinesinin yeni renk ve doku seçeneklerini sergiledi. Siyah ve gümüş karışımı standart modeli yabancı satış kanalları üzerinde 750$ fiyat etiketiyle satılan kompakt boyutlu fotoğraf makinesinin yeni renk ve doku seçenekleri hakkında ise tarih ve fiyat bilgisi maalesef bulunmuyor. Popülerlik durumuna göre üretim süresi kesinleşeceği belirtilen yeni seçeneklerin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.
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sony çıtayı baya yükseltti.
fotoğraf makinasını sadece sensör boyutundan ibaret sansaydım bende aynısını yapardım...