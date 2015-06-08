Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Haziran 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon EF 35mm F/1.4L II hakkında bilgiler

Sektörün önemli ismi Canon, CanonRumors'un haberine göre EF 35mm f/1.4L II lens modeli üzerinde çalışma gösteriyor ve bu lensin belirli fotoğrafçılar aracılığıyla testlerine başlandığı belirtiliyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde testlerine başlacanacağı söylenen lens, hem odak hem de diyafram değeriyle porte fotoğraflar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Not: Görsel temsilidir.

Sony

Sony A99 halefi hakkında yeni bilgiler

Sony'nin uzun zamandır dedikoduları gelen A99'un yerini alacak fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı . A-Bayonet yapısı kullanacak ve yüksek ihtimalle A99 II ismiyle karşımıza çıkacak olan model, bir değişiklik olmaz ise Eylül ayı ortalarında raflardaki yerini alacak, yeni sensörüyle direkt olarak kendi içerisinde 4K video kaydı gerçekleştirebilecek ve beraberinde yeni 24-105mm f/4.0 ve Zeiss 85mm f/1.4 SSM lens modellerini de görücüye çıkartacak.

Sektörel

MR'dan beklenen yazılım güncelleme tarihleri

Fotoğraf dünyasının önemli sitelerinden MirrorlessRumors, beklenen yazılım güncellemleri için ufak bir derleme hazırladı. Bu doğrultuda Sony'nin A6000 için 1.21 kodlu güncellemeyi yakın zaman içerisinde, Fujifilm'in X-T1 için 4.0 kodlu güncellemeyi 22 Haziran tarihinde, X-E2 için hazırlananın 6 ay içerisinde, son olarak Olympus'un ise E-M1 için hazırladığı yeni yazılım güncellemesini ise 16 Haziran tarihinde duyurması bekleniyor.

Panasonic

Panasonic'den "Matte Black" lens serisi

GH4 ile özellikle video sektöründe çok önemli bir başarı elde eden Panasonic, Japonya merkezli olarak Matte Black yani mat siyah isimli yeni lens ailesini duyurdu. Orijinallerine oranla sadece renkleri farklı olan lensler, 14-40mm, 42-150mm ve 14-140mm modelleri üzerine kurulmuş durumda