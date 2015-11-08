Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Kasım 2015"

Samsung





iFixit, Samsung NX500'ün içini açtı

Piyasaya çıkan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik düzeyleri hakkında bilgiler veren iFixit, bu sefer farklı bir format ile karşımıza çıktı ve aşağıda yer alan 20 dakikalık video kapsamında Samsung'un NX500 fotoğraf makinesinin içini açtı. Fotoğraf makinesi sektöründen çıktığı söylenen Samsung'un NX500 modelinin tüm detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

Canon





Canon 50mm F/1.4'ün yenisi yolda

Canon'un 22 yıldır yenilenmeyen EF 50mm F/1.4 lensi, CanonRumors'un son haberine göre sonunda halefine kavuşmaya hazırlanıyor. Yeni modelin üretime hazır olduğu ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyurulabileceği belirtilirken, IS yani görüntüleme sistemine sahip olmayacağı, mevcut modelden daha kısa mesafeden netleme yapabileceği ve çift halkalı USM netleme motoruyla geleceği kısıtlı sayıdaki teknik detaylar arasında yer alıyor.

Fujifilm





Fujifilm X-Pro 2, çift SD kart yuvası ile gelebilir

Fujifilm'in çok uzun zamandır konuştuğumuz yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi X-Pro 2, FujiRumors sitesine gelen yeni bilgiye göre çift SD hafıza kartı yuvası ile gelebilir. Bu bilginin şimdilik sağlam kaynaklarından doğrulanmadığı belirtiliyor ancak çift hafıza kartı hem yedek alma hem de daha fazla depolama için çok büyük avantajlar getiriyor.