Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Kasım 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni aksesuarlar ile beraber fotoğraf ve video dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
2,7b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Samsung

iFixit, Samsung NX500'ün içini açtı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasaya çıkan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik düzeyleri hakkında bilgiler veren iFixit, bu sefer farklı bir format ile karşımıza çıktı ve aşağıda yer alan 20 dakikalık video kapsamında Samsung'un NX500 fotoğraf makinesinin içini açtı. Fotoğraf makinesi sektöründen çıktığı söylenen Samsung'un NX500 modelinin tüm detaylarını aşağıda görebilirsiniz. 
Canon

Canon 50mm F/1.4'ün yenisi yolda
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un 22 yıldır yenilenmeyen EF 50mm F/1.4 lensi, CanonRumors'un son haberine göre sonunda halefine kavuşmaya hazırlanıyor. Yeni modelin üretime hazır olduğu ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyurulabileceği belirtilirken, IS yani görüntüleme sistemine sahip olmayacağı, mevcut modelden daha kısa mesafeden netleme yapabileceği ve çift halkalı USM netleme motoruyla geleceği kısıtlı sayıdaki teknik detaylar arasında yer alıyor.
Fujifilm

Fujifilm X-Pro 2, çift SD kart yuvası ile gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm'in çok uzun zamandır konuştuğumuz yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi X-Pro 2, FujiRumors sitesine gelen yeni bilgiye göre çift SD hafıza kartı yuvası ile gelebilir. Bu bilginin şimdilik sağlam kaynaklarından doğrulanmadığı belirtiliyor ancak çift hafıza kartı hem yedek alma hem de daha fazla depolama için çok büyük avantajlar getiriyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası... 3 yıl Monster Abra A5 V5.2.1 inceleme videosu "GTX960M'lı en uygun fiyatlı Monster" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim