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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Mart 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Nikon

Nikon’un 1 serisi yeni aynasızı V3, iki yeni lens ve bir adet hariç ışık kaynağıyla önümüzdeki hafta geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un uzun zamandır bilgiler 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi V3 (Teknik detaylar aşağıda), NikonRumors’a göre önümüzdeki hafta içerisinde yeni 10-30mm f/3.5-5.6 PD VR ve 70-300mm f/4.5-5.6 VR lens modelleriyle beraber kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Firmanın aynı zamanda hali hazırda satılmaktan olan LD-1000 isimli harici LED ışık sistemini de yenileceği söyleniyor.

  • Tamamen yeni bir kamera tasarımı
  • EXPEED 4a görüntü işlemcisi
  • Her açıdan çok daha hızlı bir yapı
  • 18MP çözünürlüğünde sensör
  • 2.4MP çözünürlüğünde harici elektronik vizör
  • 180 derece hareketli ekran
  • Büyük ihtimal yeni harici tutma aparatı
  • Yeni Nikon 10-30mm f/3.5-5.6 PD VR zoom lens modeli
  • LCD ekran ile elektronik vizör arası geçiş için göz sensörü ve buton

Not: Görsel Nikon’un aldığı bir patente dayanmaktadır.



Leica

Leica, T type 701 aynasız fotoğraf makinesini 24 Nisan tarihinde duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün prestijli firmalarından Leica’nın 24 Nisan tarihinde düzenleyeceği etkinlik kapsamında T type 701 aynasız fotoğraf makinesini duyurabileceği konuşulmaya başlandı. Uzun zamandır beklenen makine hatırlayacağız üzere daha önce Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) üzerinde yapılan bir kayıt başvurusu ile ortaya çıkmıştı. Bu yeni aynasız fotoğraf makinesinin Leica M ile X serisi arasına konumlandırılacağı ve APS-C sensör taşıyarak Almanya merkezli olarak üretileceği de gelen ekstra bilgiler arasında.



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theory of a dead man 5 yıl
Sensör belli değil mi? CX format mı olacak yine? Opsiyonel vizör ile Yine bana hitap etmiyor malesef. Aynasız seçenekleri çok sınırlı malesef canon ve nikonda. Olympus ve Fujifilm den bir model alacağım bu gidişle.
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