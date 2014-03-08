Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un 1 serisi yeni aynasızı V3, iki yeni lens ve bir adet hariç ışık kaynağıyla önümüzdeki hafta geliyor

Nikon’un uzun zamandır bilgiler 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi V3 (Teknik detaylar aşağıda), NikonRumors’a göre önümüzdeki hafta içerisinde yeni 10-30mm f/3.5-5.6 PD VR ve 70-300mm f/4.5-5.6 VR lens modelleriyle beraber kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Firmanın aynı zamanda hali hazırda satılmaktan olan LD-1000 isimli harici LED ışık sistemini de yenileceği söyleniyor.





Tamamen yeni bir kamera tasarımı

EXPEED 4a görüntü işlemcisi

Her açıdan çok daha hızlı bir yapı

18MP çözünürlüğünde sensör

2.4MP çözünürlüğünde harici elektronik vizör

180 derece hareketli ekran

Büyük ihtimal yeni harici tutma aparatı

Yeni Nikon 10-30mm f/3.5-5.6 PD VR zoom lens modeli

LCD ekran ile elektronik vizör arası geçiş için göz sensörü ve buton





Not: Görsel Nikon’un aldığı bir patente dayanmaktadır.













Leica





Leica, T type 701 aynasız fotoğraf makinesini 24 Nisan tarihinde duyurabilir

Sektörün prestijli firmalarından Leica’nın 24 Nisan tarihinde düzenleyeceği etkinlik kapsamında T type 701 aynasız fotoğraf makinesini duyurabileceği konuşulmaya başlandı. Uzun zamandır beklenen makine hatırlayacağız üzere daha önce Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) üzerinde yapılan bir kayıt başvurusu ile ortaya çıkmıştı. Bu yeni aynasız fotoğraf makinesinin Leica M ile X serisi arasına konumlandırılacağı ve APS-C sensör taşıyarak Almanya merkezli olarak üretileceği de gelen ekstra bilgiler arasında.







