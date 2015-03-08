Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Mart 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony'nin yeni FE serisi lensleri çekilmiş resmi örnek fotoğraflar yayınladı
Alpha serisi aynasız fotoğraf makineleriyle büyük bir başarı elde eden Sony, geçtiğimiz gün duyurusunu gerçekleştirdiği E-Bayonet uyumlu FF (Tam Kare) Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (1600$), FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (1100$), FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS (1000$) ve FE 28mm f/2 (450$) lensleriyle çekilmiş resmi örnek fotoğraflar yayınladı. Birçok farklı ışık koşulu ve konumda çekilen örneklerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Leica
Leica Q Type 116 yakın zamanda duyurulabilir
Görüntüleme sektörünün köklü firmalarından Leica, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) üzerinde ortaya çıktığı üzere Q Type 116 isimli fotoğraf makinesinde yakın zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunabilir. Hakkında herhangi başka bir bilgi bulunmayan fotoğraf makinesinin, sadece kablosuz bağlantı teknolojisi taşıyabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor. (MR)
Manfrotto
Manfrotto, ağır ekipmanlar için geliştirdiği yeni üçayak kafasını tanıttı
İtalyan merkezli aksesuar üretici Manfrotto, XPRO Geared isimli ağır ekipmanlara özel olarak hazırladığı yeni üç ayak kafasını duyurdu. Üzerinde üç adet hassas kontrol tekerleği yer alan kafa, 4 KG'a kadar olan ekipmanları rahatlıkla taşıyabiliyor ve hızlı bağlantı aparatı sayesinde kullanım sürecinin ciddi anlamda kolaylaştırabiliyor. Manfrotto'nun yeni ürünü 170 Pound fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.
İnceleme
Kutay Kösem Fujifilm X100T, TheCameraStore TV ise Panasonic GF7 video incelemelerini yayınladı
Ürün incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden YouTube'un yerli ve yabancı popüler noktalarından Kutay Kösem ve TheCameraStore TV, bu sefer detaylarına burada yer verdiğimiz Fujifilm'in yeni aynasız fotoğraf makinesi X100T ile yine detaylarına burada yer verdiğimiz Panasonic'in hareketli ekranıyla dikkatleri üzerine çeken GF7 aynasız fotoğraf makinesini inceledi. Yayınlanan videoları direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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