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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm, yakın zamanda yeni XF 35mm f/1.4’ü duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem ile önemli bir başarı çizgisi yakalayan Fujifilm, FujiRumors’un daha önce doğru bilgilere veren bir kaynağına göre yeni XF 35mm f/1.4 lens modeli üzerinde de çalışıyor. Yakın zamanda resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen lensin, çok daha iyi optik performans ortaya koyabileceği söyleniyor. XF 35mm f/1.4 sunduğu sabit diyafram ve odak uzaklığıyla portre çekimleri için uygun bir yapı ortaya koyuyor.

Not: Görse mevcut XF 35mm f/1.4’e ait. / (FR)



Canon

Canon’dan söylentiler doğru çıkarsa iki yeni geniş açı lens geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli ismi Canon, daha önce de duyulduğu kadarıyla iki yeni geniş açı lens modeli üzerinde çalışıyor. Bu lenslerin EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM ve EF 16-35mm f/4L IS USM olduğunu duyuran Digicame-info sitesi ise, ilginç olarak lenslerin önümüzdeki birkaç gün içerisinde duyurulabileceğini söylüyor. EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 ve EF 16-35mm f/2.8L II USM’nin yerine hazırlanan lensler, büyük ihtimalle de IS yani görüntü sabitleme teknolojisine sahip olacaklar.
Not: Görsel temsilidir. / (CR)


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Elefue 5 yıl
15-85 in 1000 TL lik ucuz bir versiyonu olsa çok güzel bir aralık.
Şu 70-300 ün 1000 e var 2000 var 70-200 daha da fazla
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Blood Money 5 yıl
XF 35mm f/1.4 Uygun bir fiyatla gelirse tutar...
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Father Torque 5 yıl
Canon'un yeni duyuracağı lenslerin fiyatı uygun seviyelere inene kadar sanırım bi 5-6 sene daha elimizdekilerle yetinmeye devam edeceğiz gibi.
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ozangunay 5 yıl Blood Money
Genel tahminler WR yani weather resistant olarak tasarlanacağı yönünde, optik olarak zaten başarılı, belki AF performansını iyileştirmek için daha sessiz ve de hızlı bir netleme motoru kullanırlar.
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