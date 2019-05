Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Mayıs 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm, yakın zamanda yeni XF 35mm f/1.4’ü duyurabilir

X-Sistem ile önemli bir başarı çizgisi yakalayan Fujifilm, FujiRumors’un daha önce doğru bilgilere veren bir kaynağına göre yeni XF 35mm f/1.4 lens modeli üzerinde de çalışıyor. Yakın zamanda resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen lensin, çok daha iyi optik performans ortaya koyabileceği söyleniyor. XF 35mm f/1.4 sunduğu sabit diyafram ve odak uzaklığıyla portre çekimleri için uygun bir yapı ortaya koyuyor.





Not: Görse mevcut XF 35mm f/1.4’e ait. / (FR)













Canon





Canon’dan söylentiler doğru çıkarsa iki yeni geniş açı lens geliyor

Sektörün önemli ismi Canon, daha önce de duyulduğu kadarıyla iki yeni geniş açı lens modeli üzerinde çalışıyor. Bu lenslerin EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM ve EF 16-35mm f/4L IS USM olduğunu duyuran Digicame-info sitesi ise, ilginç olarak lenslerin önümüzdeki birkaç gün içerisinde duyurulabileceğini söylüyor. EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 ve EF 16-35mm f/2.8L II USM’nin yerine hazırlanan lensler, büyük ihtimalle de IS yani görüntü sabitleme teknolojisine sahip olacaklar.